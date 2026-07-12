کد خبر: 1368239
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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۴
البرز » اجتماعي

پیام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت هفته تأمین اجتماعی

پیام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت هفته تأمین اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، هفته تأمین اجتماعی (۱۹ تا ۲۵ تیر) را فرصتی مغتنم برای توسعه و تحکیم ارتباط با ذی‌نفعان، مخاطبان، شرکای اجتماعی و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی دانست و به این مناسبت پیامی صادر کرد.

متن پیام دکتر مصطفی سالاری به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته و روز تأمین اجتماعی، یادآور رسالتی عمیق و بی‌وقفه در صیانت از کرامت انسانی، امنیت معیشتی و آرامش روانی میلیون‌ها ایرانی است؛ نهادی برخاسته از بطن جامعه که با گذشت بیش از هفتاد سال از آغاز فعالیت خود، همچنان در خط مقدم نقش‌آفرینی اجتماعی ایستاده است.

امسال، هفته تأمین اجتماعی را در حالی گرامی می‌داریم که کشور درگیر تبعات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی است؛ اما آنچه همچون همیشه پابرجاست، عزم راسخ خدمتگزاران این سازمان در استمرار بی‌منت خدمات و پاسداری از اعتماد مردم است.

شعار محوری هفته تأمین اجتماعی امسال، «تأمین اجتماعی؛ تحول هوشمند، پویایی، پایداری»، نقشه راهی برای عبور از بحران‌ها بر پایه تحول مبتنی بر فناوری، بهره‌گیری از راهکارهای نوآورانه، اصلاح و بهبود مقررات و سازوکارهای اجرایی با مشارکت ذینفعان و دستیابی به پویایی و پایداری در ارائه خدمات و انجام مأموریت‌های سازمان است.

سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی کشور، نه‌تنها حافظ حقوق شرکای اجتماعی است، بلکه با پیشرفت هرچه بیشتر و تحقق کامل و موفق طرح‌های تحول‌آفرین و توسعه‌ای، بر بستر فناوری، اصلاح فرآیندها و مدیریت بهینه منابع، ارتقای سهولت، شفافیت و سلامت در ارائه خدمات، نقش اساسی در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی کشور ایفا می‌کند.

در چنین شرایطی، پایداری سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان نهادی مردمی و خدمت‌محور، حاصل هم‌افزایی میلیون‌ها بیمه‌شده، کارفرما، بازنشسته و همکارانی است که با وجود چالش‌های روزافزون، متعهد به حفظ پویایی و پایداری این میراث مشترک بین‌نسلی هستند.

اینجانب با افتخار، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، از تلاش‌های خانواده بزرگ تأمین اجتماعی در سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، همراهی مردم، تشکل‌های صنفی و شرکای اجتماعی و نیز حمایت دولت محترم، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مؤثر، سازمان تأمین اجتماعی بتواند در مسیر تحول و توسعه، گام‌هایی ماندگارتر و مؤثرتر بردارد.

برچسب ها: البرز ، کرج ، تامین اجتماعی
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