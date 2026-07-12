جوان آنلاین: امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش، صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ تیرماه) در برنامه تلویزیونی «سلام خبرنگار» شبکه خبر، با اشاره به سابقه عملکرد آمریکا در قبال تعهدات بینالمللی اظهار کرد: آمریکاییها، بهویژه رئیسجمهور فعلی آمریکا، سابقه بدعهدی طولانی دارند. ما فراموش نکردهایم که همین شخص، زمانی که رئیسجمهور آمریکا بود، برجام را برهم زد و از توافقات بینالمللی خارج شد.
وی افزود: خروج آمریکا از نهادها و سازمانهای بینالمللی در دوره نخست و همچنین دوره دوم ریاستجمهوری وی، نشاندهنده سابقه طولانی این کشور در این حوزه است.
امیر اکرمینیا افزود: در تفاهمنامهای که در حال حاضر میان ایران و آمریکا حاصل شده نیز همین بدعهدی مشاهده میشود. آمریکاییها در تلاش هستند مسیر غیر اصولی را در جنوب تنگه هرمز جا بیندازند که برخلاف تفاهمنامه امضاشده با جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی ارتش ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، مسئولیت هرگونه تردد و عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده ایران قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران نیز در اقدامی دموکراتیک و صلحجویانه در تلاش است با کشور عمان، تفاهمی مشترک و ترتیباتی مشترک را در این منطقه حاکم کند.
مداخلات آمریکا موجب ناامنی شده است
امیر سرتیپ اکرمینیا تصریح کرد: آمریکاییها تلاش میکنند با مداخلات نابجای خود، مسیری را که مدنظرشان است در این منطقه جا بیندازند. این مداخلات موجب ناامنی شده است.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در تفاهمنامه تصریح شده است، از حقوق خود دفاع خواهد کرد و بهتر است آمریکاییها به مفاد تفاهمنامه تمکین کنند، به امنیت منطقه توجه داشته باشند و کشورهای منطقه را نیز مدنظر قرار دهند.
متحدان آمریکا نباید در معرض ناامنی قرار گیرند/ پاسخ محکم ایران به مداخله شب گذشته
سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: آمریکاییها نباید متحدان خود را در معرض ناامنی قرار دهند. هر زمان که وارد عمل شده و علیه جزایر، سواحل و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران اقدام کردهاند، پاسخ کوبنده دریافت کردهاند.
وی افزود: دیشب نیز آمریکاییها برای چندمین بار مداخله کردند و ما نیز پاسخ محکم و کوبندهای به آنها دادیم.
امیر سرتیپ اکرمینیا با بیان اینکه نیروهای مسلح از ابتدای کار همواره در مسیر افزایش آمادگی رزمی حرکت کردهاند، گفت: از آغاز نیز به همین شکل عمل کردهایم و تلاش کردیم آمادگی خود را افزایش دهیم.
وی افزود: پس از حصول تفاهمنامه و برقراری آتشبس نیز، همانگونه که بارها اعلام کردهام، از فرصت آتشبس برای ارتقای توان رزم خود استفاده کردیم و هرگز به آمریکاییها و دشمنان اعتماد نداشتیم.
سخنگوی ارتش ادامه داد: اهداف خود را بهصورت مستمر بهروز میکنیم و تلاش داریم توان رزم خود را ارتقا دهیم تا برای همه سناریوها آمادگی داشته باشیم. این روند، کاری جاری و روزانه در نیروهای مسلح است.
وی تأکید کرد: بهتر است آمریکاییها از مداخلات ناامنساز خود در منطقه دست بردارند.
تشییع رهبر شهید، حماسهای تاریخی و تمدنی بود
سخنگوی ارتش با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: در امتداد تجمعات شبانه و حضور حماسی مردم در خیابانها و میادین، شاهد یک تشییع و وداع حماسی بودیم. واقعاً یک حماسه بزرگ در مقیاس تاریخی و تمدنی توسط مردم ایران خلق شد. مردم ایران یک سوگ را به یک حماسه بزرگ و یک تهدید را به فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل کردند.
وی ضمن قدردانی از حضور مردم در این مراسم، گفت: از مردم عزیز ایران، مردم عزیز عراق که در این مراسم حضور حماسی و میلیونی داشتند، تشکر میکنیم. همچنین از دستگاههای خدمترسان، رسانه ملی و همه دستاندرکاران این مراسم قدردانی میکنیم.
سخنگوی ارتش افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز پیام قدردانی امیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرلشکر حاتمی، را منتشر کرد و از حضور حماسی مردم تقدیر به عمل آمد.
امیر سرتیپ اکرمینیا با تشریح پیامهای این حضور گسترده مردمی تصریح کرد: اگر بخواهم بهصورت خلاصه پیامهای این حضور حماسی را در دو سطح داخلی و خارجی بیان کنم، نخستین پیام داخلی آن، اتحاد و انسجام ملی بود. همچنین این حضور، موجب ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام از منظر مردم شد.
وی ادامه داد: انتقام، خواست عمومی مردم است و مردم با این حضور، پایداری، ایستادگی و استمرار حرکت در مسیر گذشته و راه امام شهید را به نمایش گذاشتند.
سخنگوی ارتش درباره پیام خارجی این مراسم نیز گفت: در سطح بینالمللی نیز این حضور، نماد اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بود. انشاءالله این قدرت مردمی را به اقتدار تبدیل خواهیم کرد و مردم و دولتهای جهان باید به ملت ایران و این عظمت احترام بگذارند.