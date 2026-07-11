نخستین پرواز فرودگاه بوشهر پس از چهار ماه انجام شد

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر از انجام نخستین پرواز فرودگاه شهدای خلیج فارس بوشهر پس از ۱۳۳ روز وقفه خبر داد و گفت: این پرواز عصر شنبه در مسیر تهران ـ بوشهر و بالعکس انجام شد.

جوان آنلاین: عباس اسماعیلی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از ۱۳۳ روز توقف، نخستین پرواز فرودگاه بوشهر با هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ و ظرفیت ۱۳۱ مسافر در مسیر تهران ـ بوشهر و بالعکس انجام شد و این فرودگاه بار دیگر به مدار عملیاتی بازگشت.

به گزارش مهر، وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به فرودگاه در جریان حملات اخیر افزود: باند پروازی و سالن پذیرش مسافران دچار خسارت جدی شد و ترمینال فرودگاه نیز به‌طور کامل از بین رفت. به گفته اسماعیلی، برآورد هزینه ساخت و تجهیز ترمینال جدید بین ۲ تا ۲.۵ همت است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر یادآور شد: پیش از توقف فعالیت، این فرودگاه به‌طور میانگین هفته‌ای ۸۰ تا ۸۵ پرواز به مقاصدی از جمله تهران، مشهد، خارگ و بندرعباس داشت و در مقاطعی پرواز به رشت و دبی نیز برقرار بود.

اسماعیلی گفت: در هفته نخست ازسرگیری فعالیت، پرواز‌ها در دو روز هفته برنامه‌ریزی شده و پرواز مشهد نیز از هفته آینده در روز‌های شنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه برقرار خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی برای برقراری مجدد پرواز‌های رشت و بندرعباس در دست انجام است.

وی با بیان اینکه فرودگاه بوشهر پیش از توقف پرواز‌ها روزانه حدود هزار و ۵۰۰ مسافر و ۱۰ تن بار مسافری جابه‌جا می‌کرد، افزود: با افزایش تدریجی تعداد پروازها، شرایط لازم برای تأمین نیاز مسافران استان فراهم خواهد شد.