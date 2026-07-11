کد خبر: 1368184
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تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۲
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نخستین پرواز فرودگاه بوشهر پس از چهار ماه انجام شد

نخستین پرواز فرودگاه بوشهر پس از چهار ماه انجام شد مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر از انجام نخستین پرواز فرودگاه شهدای خلیج فارس بوشهر پس از ۱۳۳ روز وقفه خبر داد و گفت: این پرواز عصر شنبه در مسیر تهران ـ بوشهر و بالعکس انجام شد.

جوان آنلاین: عباس اسماعیلی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از ۱۳۳ روز توقف، نخستین پرواز فرودگاه بوشهر با هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ و ظرفیت ۱۳۱ مسافر در مسیر تهران ـ بوشهر و بالعکس انجام شد و این فرودگاه بار دیگر به مدار عملیاتی بازگشت.

به گزارش مهر، وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به فرودگاه در جریان حملات اخیر افزود: باند پروازی و سالن پذیرش مسافران دچار خسارت جدی شد و ترمینال فرودگاه نیز به‌طور کامل از بین رفت. به گفته اسماعیلی، برآورد هزینه ساخت و تجهیز ترمینال جدید بین ۲ تا ۲.۵ همت است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر یادآور شد: پیش از توقف فعالیت، این فرودگاه به‌طور میانگین هفته‌ای ۸۰ تا ۸۵ پرواز به مقاصدی از جمله تهران، مشهد، خارگ و بندرعباس داشت و در مقاطعی پرواز به رشت و دبی نیز برقرار بود.

اسماعیلی گفت: در هفته نخست ازسرگیری فعالیت، پرواز‌ها در دو روز هفته برنامه‌ریزی شده و پرواز مشهد نیز از هفته آینده در روز‌های شنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه برقرار خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی برای برقراری مجدد پرواز‌های رشت و بندرعباس در دست انجام است.

وی با بیان اینکه فرودگاه بوشهر پیش از توقف پرواز‌ها روزانه حدود هزار و ۵۰۰ مسافر و ۱۰ تن بار مسافری جابه‌جا می‌کرد، افزود: با افزایش تدریجی تعداد پروازها، شرایط لازم برای تأمین نیاز مسافران استان فراهم خواهد شد.

برچسب ها: فرودگاه بوشهر ، هواپیمای بوئینگ ، از سرگیری پروازها
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