رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران گفت: هرگونه تخلف، جابه‌جایی غیرمجاز و قاچاق گندم طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد

جوان آنلاین: جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی اظهار داشت:تاکنون ۸۵ هزار و ۷۹۰ تن گندم از کشاورزان استان تهران به صورت تضمینی خریداری شده است.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه عملیات برداشت گندم و کلزا در شهرستان‌های استان همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: خرید تضمینی این محصولات همزمان با برداشت و از طریق ۱۰ مرکز خرید گندم فعال در سطح استان در حال انجام است و تلاش شده با برنامه‌ریزی مناسب، محصول کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن تحویل و ثبت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: خرید تضمینی محصولات راهبردی، ضمن حمایت از تولیدکنندگان، نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور، پایداری تولید و تأمین ذخایر استراتژیک دارد.

وی، تصریح کرد: با ادامه روند برداشت در مزارع استان، میزان خرید تضمینی گندم افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بخش قابل توجهی از تولید این محصولات به مراکز خرید تحویل شود.

برادری درخصوص میزان پرداختی مطالبات کشاورزان گفت: تاکنون بالغ بر ۵ هزارمیلیارد ریال از مطالبات به کشاورزان پرداخت شده و مابقی نیز پرداخت خواهد شد.

وی در پایان از کشاورزان خواست پس از برداشت محصول، در اسرع وقت نسبت به تحویل گندم تولیدی به مراکز خرید تضمینی اقدام کنند تا فرآیند خرید و پرداخت مطالبات آنان با سرعت بیشتری انجام شود؛ همچنین گشت‌های نظارتی تا پایان فصل خرید گندم به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف، جابه‌جایی غیرمجاز و قاچاق گندم طبق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.