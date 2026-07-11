ارسال لکوموتیو ذخیره برای جابجایی مسافران قطار مشهد-تهران

جوان آنلاین: مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی ایران از ارسال لکوموتیو ذخیره برای جابجایی مسافران گرفتار شده در محدوده سمنان خبر دادند.

به گزارش تسنیم، پیگیری‌ها حاکی از آن است که لکوموتیو قطار مشهد-تهران پارس لاریم به دلیل نقص فنی در سمنان متوقف شده بود.

به گفته یکی از مسافران، بخش قابل توجهی از مسافران این قطار را عزاداران شرکت‌کننده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تشکیل می‌دهند که پس از پایان مراسم، در حال بازگشت به تهران هستند.

مسافران می‌گویند قطار در بیابان‌های سمنان متوقف شده و با توجه به گرمای شدید هوا، سیستم تهویه به‌درستی عمل نمی‌کند و آب سرد نیز در اختیار آنان قرار ندارد. به گفته آنان، حضور افراد سالمند، کودکان و خانواده‌ها در این شرایط، مشکلات را دوچندان کرده است.

مسافران از نبود اطلاع‌رسانی مناسب و در دسترس نبودن رئیس قطار گلایه دارند و می‌گویند با وجود پیگیری‌های مکرر، امکان گفت‌و‌گو با رییس قطار و اطلاع از علت دقیق توقف و زمان احتمالی ادامه حرکت برای آنان فراهم نشده است.

یکی از مسافران می‌گوید: انتظار این است در شرایط بروز نقص فنی، ضمن اطلاع‌رسانی مستمر به مسافران، امکانات اولیه از جمله تهویه مناسب، آب آشامیدنی خنک و حضور مستمر مسئولان قطار برای پاسخگویی و مدیریت شرایط فراهم شود.