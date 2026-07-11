تولید موشک و پهپاد یک روز هم متوقف نشده است

جوان آنلاین: بهدلیل تمهیدات پیشبینیشده و طراحی مناسب صنایع دفاعی، در هیچ روزی تولید موشک و پهپاد متوقف نشد و حتی ظرفیت تولید افزایش یافت؛ بهگونهای که ظرفیت تولید پهپاد در حین جنگ سه برابر قبل شد. ما نقاط ضعف دشمن را بهخوبی میشناسیم و به توانمندیهای خود واقف هستیم.
به گزارش روابطعمومی وزارت دفاع، نشست مشترک پنجساعته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با حضور سرپرست وزارت دفاع، رؤسای سازمانهای عقیدتیسیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد. در این نشست، سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع، با مرور سابقه دشمنی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، به جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در این دو نبرد با پیشرفتهترین فناوریهای اطلاعاتی، نظامی و جنگ روانی مواجه بود و بررسیهای وزارت دفاع نشان میدهد بیش از ۱۵۰ شرکت برتر فناوری جهان، در حمایت از امریکا و رژیم صهیونیستی نقشآفرینی کرده و آخرین دستاوردهای فناورانه خود را در اختیار دشمن قرار داده بودند.
وی افزود: دشمن با تصور پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی وارد میدان شد، اما به برکت خون شهدا، هدایتهای فرمانده معظم کل قوا، رشادت نیروهای مسلح و حمایت بیدریغ مردم، این توطئه ناکام ماند و جمهوری اسلامی با اقتدار از این آزمون عبور کرد. سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه عملکرد نیروهای مسلح در جنگ رمضان نسبت به جنگ ۱۲روزه مبتکرانهتر و مقتدرانهتر در حوزه تاکتیک و تکنیک بود، اظهار داشت: با وجود گستردگی و پیچیدگی میدان نبرد، نیروهای مسلح در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ قاطع به دشمن دادند و با وجود شهادت فرماندهان عالی، نه تنها انسجام خود را از دست ندادند، بلکه با سرعت، ابتکار عمل و تاکتیکپذیری بالا، دشمن را با شگفتانههای متعدد مواجه کردند.
سرتیپ ابنرضا، جنگ اخیر را فرصتی برای شتاببخشی به توسعه فناوریهای دفاعی دانست و گفت: این نبرد بار دیگر ثابت کرد هر جا بر فناوریهای نوین و دانشبنیان سرمایهگذاری کردهایم، موفق بودهایم. ازاینرو، تقویت بودجه دفاعی، توسعه فناوریهای پیشرفته، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان داخل و خارج از کشور و ایجاد سازوکارهای چابک برای اکتساب فناوری باید با جدیت دنبال شود. وی با اشاره به عملکرد صنایع دفاعی در دوران جنگ تصریح کرد: بهدلیل تمهیدات پیشبینیشده و طراحی مناسب صنایع دفاعی، در هیچ روزی تولید موشک و پهپاد متوقف نشد و حتی ظرفیت تولید افزایش یافت؛ بهگونهای که ظرفیت تولید پهپاد در حین جنگ سه برابر قبل شد. سرپرست وزارت دفاع همچنین از بهروزرسانی بانک اطلاعاتی دفاعی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و افزود: امروز نقاط آسیبپذیر دشمن بهطور دقیق شناسایی و محاسبه شده و نیروهای مسلح میدانند در چه زمان، چگونه و تا چه میزان بر دشمن فشار وارد کنند.
ابنرضا با اشاره به تدبیر رئیسجمهور در بهرهگیری از ظرفیت صنایع دفاعی برای رفع نیازهای کشور گفت: بخشی از ظرفیتهای دفاعی در کنار مأموریتهای اصلی، در خدمت تأمین نیازهای کشور قرار گرفت و نقش مؤثری در پشتیبانی از بخشهای مختلف ایفا کرد. وی حمایت گسترده مردم از نیروهای مسلح را یکی از مهمترین دستاوردهای جنگ دانست و اظهار داشت: این همراهی، انگیزه مضاعفی برای توسعه صنعت دفاعی ایجاد کرد و امروز این فرصت فراهم شده است تا با اتکا به مدیران جهادی، آیندهنگر و خوشفکر، معماری جدیدی برای صنعت دفاعی کشور طراحی شود؛ صنعتی که بتواند پاسخگوی نیازهای دفاعی ایران در دهههای آینده باشد. سرپرست وزارت دفاع همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع فرماندهان شهید، این حضور را نشانهای از شکلگیری جبههای جدید از مقاومت دانست و گفت: تلاش امریکا برای القای انزوای جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده ملتها و هیئتهای خارجی ناکام ماند و اعتبار سیاست تهدید این کشور با چالش جدی مواجه شد.
سردار ابنرضا در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تصریح کرد: نقاط ضعف دشمن را بهخوبی میشناسیم و به توانمندیهای خود واقف هستیم. نیروهای مسلح تحت تدابیر فرمانده معظم کل قوا، با هماهنگی کامل در حال ارتقای مستمر توان دفاعی هستند.