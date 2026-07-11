جوان آنلاین: بورس تهران در حالی هفته کاری منتهی به ۱۷ تیر را با فقط دو روز معاملاتی پشت سر گذاشت که حضور گسترده سرمایهگذاران و تداوم گردش نقدینگی، تحرک بازار را در سطح بالایی نگه داشت و بیش از ۵۶۵ هزار کد معاملاتی در این بازه فعال بودند و ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی نیز در دادوستدهای ۲۰ تیر از ۲۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و سهم نزدیک به ۷۰درصدی سرمایهگذاران حقیقی از ارزش معاملات، در کنار تمرکز دادوستدها بر گروههای شیمیایی، پالایشی و بانکی، جایگاه معاملهگران خرد در روند معاملات بازار سهام را پررنگتر کرد.
بازار سهام در هفته کاری منتهی به ۱۷ تیر ۱۴۰۵ فقط در دو روز معاملاتی فعال بود، اما همین بازه کوتاه نیز با ثبت بیش از ۵۶۵ هزار کد فعال، یکی از پرترددترین هفتههای سال را رقم زد و همزمان ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی در روز شنبه ۲۰ تیر به ۲۷هزار و ۴۶ میلیارد تومان رسید و جایگاه بازار سرمایه را به عنوان یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاری حفظ کرد.
آمارهای معاملاتی گویای آن است که سرمایهگذاران حقیقی همچنان بازیگران اصلی بورس هستند و از مجموع ارزش مبادلات ثبت شده در هفته منتهی به ۱۷ تیر، بیش از ۷۲۸ هزار میلیارد ریال به معاملات حقیقیها اختصاص یافت که سهمی نزدیک به ۷۰ درصد از کل ارزش معاملات را دربر گرفت و در مقابل، حقوقیها ۱۱۶ هزار و ۸۳۱میلیارد ریال و صندوقهای سهامی ۶۶ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال از ارزش مبادلات را به خود اختصاص دادند. ترکیب مزبور بیانگر آن است که بخش عمده جریان نقدینگی بازار از سوی سرمایهگذاران خرد هدایت شده است و حضور بیش از ۵۶۴ هزار سرمایهگذار حقیقی در کنار یک هزار و ۶۱۹ کد حقوقی فعال، سطح مشارکت در معاملات را در یکی از بالاترین سطوح ماههای اخیر نگه داشت.
همزمان با افزایش تحرک معاملهگران، تمرکز معاملات نیز در چند صنعت بزرگ و اثرگذار ادامه یافت و صنایع محصولات شیمیایی، فرآوردههای نفتی و بانکها بیشترین گردش مالی را به خود اختصاص دادند و در مجموع ۳۴ درصد ارزش کل معاملات بازار را جذب کردند و این سهم بالا بیانگر جایگاه محوری این صنایع در تصمیمگیری فعالان بازار و جابهجایی منابع مالی میان گروههای مختلف بورسی است.
نقدینگی همچنان در بازار جریان دارد
بررسی دادههای معاملاتی روز شنبه ۲۰ تیر نشان میدهد ارزش معاملات خرد سهام و صندوقهای سهامی به بیش از ۲۷ همت رسیده است و این رقم هرچند فاصله محسوسی با ارزش معاملات بیش از ۵۱همتی چهارشنبه هفته قبل دارد، اما همچنان در محدودهای قرار دارد که از تداوم جریان نقدینگی در بازار حکایت میکند. در همین روز مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به حدود ۱۳۱هزار میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار سهام ایران شامل بورس، فرابورس و بازار پایه نیز در سطح ۱۷ هزار و ۸۷۹ هزار میلیارد تومان قرار گرفت و این ارقام جایگاه بازار سرمایه را در میان بازارهای دارایی کشور تثبیت کرده و بیانگر عمق قابل توجه معاملات در ساختار مالی کشور است.
با وجود این حجم از دادوستد، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه دو درصد افت کرد و به سطح ۵میلیون و ۱۸۲ هزار و ۶۲۲ واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۱.۳درصد کاهش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۸۴۶ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم با افت ۱.۴درصدی تا محدوده ۳۹هزار و ۹۷۴ واحد عقب نشست.
افت همزمان شاخص کل و شاخص هموزن نشان میدهد فشار عرضه محدود به چند نماد بزرگ نبوده و بخش وسیعی از بازار را دربر گرفته است، با این حال ارزش بالای معاملات بیانگر آن است که معاملهگران همچنان حضور فعالی در بازار دارند و خروج گسترده نقدینگی از بورس رخ نداده است. در بخش دیگری از معاملات روز شنبه، ۹۶ نماد در مرحله معاملات پایانی مورد دادوستد قرار گرفتند و ارزش این معاملات به ۱۰۸ میلیارد تومان رسید و این بخش از معاملات به کشف بهتر قیمت و افزایش کارایی فرآیند معاملاتی کمک کرده است.
رکوردشکنی برخی صنایع در روزهای منفی بازار
یکی از ویژگیهای مهم معاملات اخیر، تفاوت رفتار صنایع مختلف بود و در حالی که شاخصهای اصلی بازار با کاهش همراه شدند، چند صنعت برخلاف روند عمومی حرکت کردند و حتی رکوردهای تازهای را به ثبت رساندند. صنعت خردهفروشی با رشد ۳.۲۷درصدی بیشترین افزایش روزانه را تجربه کرد و شاخص آن به ۱۲ هزار و ۷۶۶ واحد رسید و پس از آن، صنعت فنی و مهندسی با رشد ۲.۶۷ درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت و شاخص آن تا سطح تاریخی ۱۶ هزار و ۹۶۱ واحد افزایش یافت.
محصولات دارویی نیز با رشد ۲.۰۶ درصدی در سطح ۵۱۷ هزار و ۲۲۷واحد قرار گرفت و همچنان یکی از پربازدهترین گروههای بازار باقی ماند، شاخص این صنعت از ابتدای سال تاکنون ۱۰۰ درصد رشد کرده و بهترین عملکرد را میان صنایع فعال بورس در اختیار دارد. همچنین در پایان معاملات روز شنبه، صنایع فنی و مهندسی، رایانه، حمل و نقل و محصولات دارویی در بالاترین سطح تاریخی خود قرار داشتند و ثبت چنین رکوردهایی در روزی که شاخص کل بازار کاهش یافته است، از تمرکز بخشی از نقدینگی بر گروههای منتخب و تغییر جهت منابع مالی میان صنایع مختلف حکایت دارد.
در مقابل، صنایع زغالسنگ، سایر معادن و محصولات چوبی بیشترین افت روزانه را ثبت کردند و با وجود این کاهشها، بازدهی سالانه این صنایع همچنان مثبت باقی مانده است. همزمان با تحولات بازار سهام، بورس کالای ایران نیز هفته پرمعامله را پشت سر گذاشت و در هفته منتهی به ۱۹تیر، بیش از یک میلیون و ۳۹۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۶.۳ هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی معامله شد و سیمان، فولاد، آهن اسفنجی، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی بخش عمده معاملات را تشکیل دادند.
در حوزه تأمین مالی جمعی نیز سه سکوی فعال بازار سرمایه طی ۷۲ساعت منتهی به ۲۰ تیر فرآیند جذب سرمایه برای پروژههای جدید را آغاز کردند و مجموع ارزش پروژههای عرضه شده به ۶۰ میلیارد تومان رسید و این روند از گسترش ابزارهای متنوع تأمین مالی در بازار سرمایه و افزایش نقش سرمایهگذاران خرد در تأمین منابع مالی بنگاهها حکایت دارد و مجموع این تحولات نشان میدهد بازار سرمایه در میانه نوسانات قیمتی همچنان از سطح بالایی از فعالیت برخوردار است و حجم معاملات، تعداد کدهای فعال، گردش نقدینگی در صنایع بزرگ و ثبت رکوردهای جدید در برخی گروهها، بیانگر آن است که بورس همچنان یکی از اصلیترین میدانهای سرمایهگذاری و تأمین مالی کشور باقی مانده و توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.