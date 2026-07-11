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تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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سفیران علم ایران در مسیر افتخار جهانی

سفیران علم ایران در مسیر افتخار جهانی تیم‌های ملی المپیاد شیمی و زیست‌شناسی راهی میدان رقابت شدند
مهسا گربندی

جوان آنلاین: رقابت نخبگان دانش‌آموز جهان، بار دیگر آغاز شده و نمایندگان ایران، یکی پس از دیگری، راهی میدان علمی بین‌المللی می‌شوند. پس از اعزام تیم ملی المپیاد شیمی به ازبکستان، روز گذشته نیز تیم ملی المپیاد زیست‌شناسی جمهوری اسلامی ایران، تهران را به مقصد لیتوانی ترک کرد تا در ادامه حضور ایران در المپیاد‌های جهانی، توان علمی دانش‌آموزان کشور را در برابر برترین استعداد‌های جهان به محک بگذارد. 
المپیاد‌های جهانی، عرصه‌ای برای سنجش دانش، خلاقیت و توانایی حل مسئله دانش‌آموزان مستعد از کشور‌های مختلف هستند. شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها، علاوه بر آزمون‌های نظری، در آزمون‌های عملی نیز توانایی خود را در تحلیل مسائل علمی و انجام آزمایش‌های تخصصی محک می‌زنند. حضور در این مسابقات، نتیجه ماه‌ها و گاه سال‌ها تلاش علمی، آموزش تخصصی و پشت سر گذاشتن مراحل مختلف انتخابی در هر کشور است. 
 امید به تداوم افتخارآفرینی 
طی سال‌های گذشته، ایران یکی از کشور‌های موفق رقابت‌های جهانی المپیاد شیمی بوده و توانسته جایگاه قابل‌توجهی در میان قدرت‌های علمی جهان به دست آورد. در پنجاه‌وهفتمین دوره المپیاد جهانی شیمی که سال ۲۰۲۵ به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شد، تیم کشورمان با کسب چهار مدال نقره، در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار گرفت، نتیجه‌ای که بار دیگر توان علمی دانش‌آموزان ایرانی را در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشت. 
اکنون، چهار دانش‌آموز نخبه کشور، با امید به تکرار و حتی ارتقای این موفقیت، در قالب تیم «مدرسه میناب» راهی رقابت‌ها شده‌اند. آریو صیرفی، علی شمسی مفخر، مهیار نجار و امیررضا حسینی، اعضای تیم ملی المپیاد شیمی ایران هستند که پس از موفقیت در مراحل مختلف المپیاد کشوری و دوره‌های آموزشی تخصصی، جواز حضور در این رقابت جهانی را به دست آورده‌اند. 
سرپرستی تیم ملی بر عهده دکتر ابراهیم کیانمهر و احمد میری است. همچنین امیرمحمد محمدحسینی و محمد حلاجی به عنوان ناظران علمی، اعضای تیم را در این سفر همراهی می‌کنند تا روند علمی و آموزشی تیم در طول مسابقات با دقت دنبال شود. 

 به دنبال تکرار طلا
روز گذشته نیز تیم ملی المپیاد زیست‌شناسی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در سی‌وهفتمین دوره المپیاد جهانی زیست‌شناسی، تهران را به مقصد لیتوانی ترک کرد. این تیم در حالی راهی این رقابت‌ها شده که سال گذشته در سی‌وششمین دوره المپیاد جهانی زیست‌شناسی ۲۰۲۵ به میزبانی فیلیپین، با کسب سه مدال طلا و یک مدال نقره، یکی از بهترین نتایج تاریخ حضور ایران در این رقابت‌ها را رقم زد. 
رادین بیانی، محمدرضا واعظی، امیرحسین نصرتی زگلوجه و امیرحسین همتی اعضای تیم ملی المپیاد زیست‌شناسی کشورمان هستند که در این دوره از رقابت‌ها حضور خواهند داشت. سرپرستی این تیم را محمدرضا رئوفی و سامان حسین‌خانی بر عهده دارند و سیده آتنا مدرسی و محمدرضا یزدخواستی نیز به عنوان ناظران علمی، تیم را در این سفر همراهی می‌کنند. 

 ویترین توان علمی نخبگان ایران
پرواضح است که موفقیت در المپیاد‌های جهانی، تنها به معنای کسب مدال نیست. این رقابت‌ها فرصتی برای تبادل علمی، آشنایی با تازه‌ترین رویکرد‌های آموزشی و ایجاد ارتباط میان استعداد‌های برتر کشور‌های مختلف به شمار می‌رود. بسیاری از مدال‌آوران این مسابقات، در سال‌های بعد به پژوهشگران، استادان دانشگاه و دانشمندان برجسته تبدیل می‌شوند و نقش مهمی در پیشرفت علمی کشور خود ایفا می‌کنند. 
کارشناسان حوزه آموزش معتقدند استمرار موفقیت ایران در المپیاد‌های جهانی، حاصل برنامه‌ریزی دقیق، تلاش معلمان و استادان، حمایت خانواده‌ها و پشتکار دانش‌آموزانی است که سال‌ها برای رسیدن به این جایگاه تلاش می‌کنند. حضور مستمر ایران در میان کشور‌های برتر، نشان می‌دهد نظام شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی کشور، با وجود همه چالش‌ها، همچنان توانایی معرفی نخبگان جوان به عرصه‌های بین‌المللی را دارد. 
اکنون با آغاز اعزام تیم‌های ملی المپیاد‌های علمی، نگاه جامعه علمی و آموزشی کشور به عملکرد نمایندگان ایران در رقابت‌های امسال دوخته شده، رقابت‌هایی که می‌تواند برگ‌های تازه‌ای بر کارنامه افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی در عرصه المپیاد‌های جهانی بیفزاید و بار دیگر نام ایران را در میان کشور‌های برتر علمی جهان مطرح کند. 

نمای نزدیک
 طلای ریاضی در پکن
 تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC ۲۰۲۶) که به میزبانی پکن برگزار شد، با کسب عنوان قهرمانی، بالاتر از تیم‌های لهستان و برزیل بر سکوی نخست ایستاد. 
ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها که با حضور ۴۹ تیم از کشور‌های مختلف برگزار شد، موفق به کسب چهار مدال طلا و دو مدال نقره شدند. آریان زندی، ارشا عزیزالدین، سیدامیرحسین طیب، علیرضا شریفی، رادین نیک‌اقبالی و علی جون‌بخش نجف‌آبادی اعضای تیم ملی ایران بودند. 
این موفقیت در حالی رقم خورد که تیم ملی ایران در شصت‌وششمین المپیاد جهانی ریاضی نیز با کسب دو مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز عملکرد موفقی از خود به جا گذاشت. امسال، شصت‌وهفتمین دوره المپیاد جهانی ریاضی سال ۲۰۲۶ در شانگهای چین برگزار می‌شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نخبگان ، رقابت ، آزمون
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