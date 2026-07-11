دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ضمن تشریح آخرین وضعیت اختلالات اخیر شبکه بانکی، از بازگشت بخش عمده خدمات خبر داد و تأکید کرد: اطلاعات حساب‌های مشتریان هیچ آسیبی ندیده و روند عادی‌سازی خدمات ادامه دارد.

جوان آنلاین: علیرضا قیطاسی در یک برنامه تلویزیونی درباره آخرین وضعیت خدمات بانکی پس از اختلالات اخیر، اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و شرکت خدمات انفورماتیک را تشریح کرد و از بازگشت تدریجی خدمات بانکی به وضعیت عادی خبر داد.

به گزارش ایسنا، قیطاسی ضمن قدردانی از رسانه‌ها برای پیگیری مطالبات مردم اظهار کرد: ملت شریف ایران از چند هفته گذشته با اختلالاتی در خدمات چهار بانک مواجه شدند که از همان لحظات نخست، اطلاع‌رسانی مناسب از سوی بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها انجام شد و تیم‌های فنی و تخصصی به صورت شبانه‌روزی تلاش کردند خدمات بانکی را دوباره به پایداری لازم بازگردانند.

وی درباره منشأ این اختلال گفت: مشکلی در شبکه ارتباطی میان این چهار بانک و شرکت خدمات انفورماتیک که خدمات مورد نیاز آنها را ارائه می‌کند، به وجود آمد. درباره اینکه این مشکل سایبری، نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری بوده است، ترجیح می‌دهم وارد مباحث تخصصی نشوم و کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک در این زمینه توضیحات لازم را ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در شرایط بحرانی افزود: اگر جنگ ۱۲ روزه را مثال بزنیم، شبکه بانکی با وجود شرایط خاص توانست با تلاش همکاران نگرانی مردم را برطرف کند. در دوره جنگ ۴۰ روزه نیز بانک‌ها در سراسر کشور خدمات خود را به صورت پایدار ارائه دادند و تمهیدات لازم از جمله در حوزه تأمین نقدینگی اندیشیده شد. اختلال اخیر نیز پس از آن دوره و در شبکه ارتباطی به وجود آمد.

قیطاسی با بیان اینکه موضوع دارای ابعاد تخصصی و مرتبط با پدافند غیرعامل است، اظهار کرد: مناسب است در فرصتی دیگر، کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک و حوزه فناوری بانک‌ها جزئیات فنی این موضوع را تشریح کنند. شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان شبکه بانکی نیز هر زمان که لازم باشد، برای شفاف‌سازی و پاسخگویی آمادگی حضور دارند.

خدمات اصلی بانکی در کوتاه‌ترین زمان پایدار شد

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: در ابتدای بروز اختلال، بخشی از خدمات بانکی برای مدت کوتاهی متوقف شد، اما با تلاش شبانه‌روزی بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و همه بانک‌ها، خدمات کارت در سریع‌ترین زمان ممکن به پایداری رسید و اکنون نقل‌وانتقالات در شبکه کارت بانکی به خوبی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های خودپرداز در سراسر کشور فعال بودند و هیچ‌گونه اختلالی نداشتند. همچنین دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌ها امکان پذیرش کارت‌های بانکی را فراهم کردند و خدمات خرید برای مردم برقرار بود.

قیطاسی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای تسهیل امور مشتریان اظهار کرد: با هماهنگی انجام‌شده، برای مشتریان بانک‌هایی که دچار اختلال شده بودند، امکان انجام ۱۰ تراکنش روزانه تا سقف ۱۵ میلیون تومان برای هر تراکنش فراهم شد؛ به این ترتیب امکان جابه‌جایی روزانه تا ۱۵۰ میلیون تومان از طریق خدمات کارت، خودپرداز‌ها و سایر سامانه‌های بانکی فراهم شد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها نزدیک به هفت هزار خدمت مختلف ارائه می‌کنند، گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی ممکن است تعدادی از این خدمات با اختلال مواجه شوند، اما خدمات مورد نیاز مردم در حال حاضر در حال ارائه است.

چکاوک فعال شد؛ دستورالعمل حمایتی برای اقساط و چک‌های برگشتی

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی درباره خدمات چک نیز گفت: خدمات مربوط به واگذاری چک در بانک‌ها و سامانه چکاوک به‌روز شده و اکنون در حال ارائه خدمت است. بر اساس آخرین اطلاعات، این خدمات در بانک‌های بزرگ برقرار شده و سایر خدمات نیز طی چند روز آینده تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در پرداخت اقساط تسهیلات اظهار کرد: بانک مرکزی در این زمینه دستورالعمل‌های حمایتی صادر کرده و اطلاعیه‌های مربوطه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی و بانک‌ها منتشر شده است. بر این اساس، افرادی که به دلیل این اختلالات موفق به پرداخت اقساط خود نشده‌اند، مشمول جرایم و محدودیت‌های ناشی از تأخیر نخواهند شد.

قیطاسی افزود: اگر به دلیل این اختلالات، چکی با وجود موجودی کافی برگشت خورده باشد، این موضوع در اعتبارسنجی و رتبه اعتباری اشخاص لحاظ نخواهد شد و بانک مرکزی در این خصوص بخشنامه لازم را ابلاغ کرده است.

وی همچنین با اشاره به بازگشت تدریجی خدمات بانکی گفت: هم‌اکنون خدماتی مانند واریز و برداشت، واگذاری چک و نقل‌وانتقال در سامانه‌های بانکی در حال ارائه است و ممکن است در برخی تراکنش‌ها به دلیل اشکال در مقصد یا سایر موارد، خطا یا برگشت تراکنش مشاهده شود که این موارد نیز در حال رفع است.

اطلاعات حساب‌های مردم محفوظ است

قیطاسی با اشاره به گستردگی شبکه بانکی کشور گفت: حدود ۲۲ هزار واحد بانکی با بیش از ۲۲۰ هزار نفر کارکنان به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و بخش عمده فعالیت‌های روزمره مردم از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌شود؛ از این رو پایداری این خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی از کارکنان شرکت خدمات انفورماتیک، مدیران و بخش‌های فناوری بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی قدردانی کرد و گفت: همکاران ما شبانه‌روز تلاش کردند تا مردم در دریافت خدمات بانکی با کمترین مشکل مواجه شوند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تأکید بر امنیت اطلاعات مشتریان اظهار کرد: مردم هیچ نگرانی درباره اطلاعات حساب‌های خود نداشته باشند. هیچ مشکلی برای اطلاعات مشتریان به وجود نیامده و آنچه رخ داده، مربوط به شبکه ارتباطی میان بانک‌ها بوده است که در حال برطرف شدن است.

وی از مردم خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به خدمات بانکی را صرفاً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک‌ها و بانک مرکزی دنبال کنند و به اخبار منتشرشده در سایر منابع استناد نکنند.

قیطاسی در پایان درباره زمان رفع کامل اختلالات گفت: تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فناوری بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانک‌ها ادامه دارد و انتظار می‌رود بخش‌های باقی‌مانده خدمات نیز تا پایان هفته به وضعیت عادی بازگردد.