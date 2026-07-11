جوان آنلاین: قطار مسافربری شماره ۳۸۵ که ساعت ۲۳:۵۰ شامگاه گذشته از مشهد به مقصد تهران حرکت کرده بود، پس از بروز نقص فنی در محدوده سمنان، با تأخیر حدود پنج ساعته متوقف شده و مسافران آن در شرایط نامناسبی گرفتار شده‌اند.

به گزارش تسنیم، به گفته یکی از مسافران، بخش قابل توجهی از مسافران این قطار را عزاداران شرکت‌کننده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تشکیل می‌دهند که پس از پایان مراسم، در حال بازگشت به تهران هستند.

مسافران می‌گویند قطار در بیابان‌های سمنان متوقف شده و با توجه به گرمای شدید هوا، سیستم تهویه به‌درستی عمل نمی‌کند و آب سرد نیز در اختیار آنان قرار ندارد. به گفته آنان، حضور افراد سالمند، کودکان و خانواده‌ها در این شرایط، مشکلات را دوچندان کرده است.

مسافران از نبود اطلاع‌رسانی مناسب و در دسترس نبودن رئیس قطار گلایه دارند و می‌گویند با وجود پیگیری‌های مکرر، امکان گفت‌و‌گو با رییس قطار و اطلاع از علت دقیق توقف و زمان احتمالی ادامه حرکت برای آنان فراهم نشده است.

یکی از مسافران به خبرنگار می‌گوید: انتظار این است در شرایط بروز نقص فنی، ضمن اطلاع‌رسانی مستمر به مسافران، امکانات اولیه از جمله تهویه مناسب، آب آشامیدنی خنک و حضور مستمر مسئولان قطار برای پاسخگویی و مدیریت شرایط فراهم شود.

با گذشت بیش از یک ساعت از توقف این قطار در بیابان‌های سمنان، پیگیری‌ها از شرکت ریلی مربوطه و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درباره علت نقص فنی، روند رفع مشکل و زمان رسیدن قطار به مقصد تا لحظه تنظیم گزارش نتیجه‌ای در بر نداشته است.