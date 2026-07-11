«کسی می‌تواند با امریکا مذاکره کند که آماده جنگ باشد»؛ این جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نه صرفاً یک موضع سیاسی، بلکه توصیفی راهبردی است که به گفته او، تجربه رویارویی جمهوری اسلامی با امریکا آن را اثبات کرده‌است. دکتر قالیباف با تأکید بر بی‌اعتمادی مطلق به واشینگتن، تصریح کرد که مذاکره تنها زمانی معنا دارد که بر پشتوانه قدرت، آمادگی دفاعی و توان پاسخ قاطع به هرگونه عهدشکنی استوار باشد، نه بر امید به تغییر رفتار امریکا.

محمدباقر قالیباف عصر جمعه در دیدار «احمد موزانی» رئیس مجلس خلق اندونزی ضمن خیر مقدم به این هیئت و تشکر از ابراز همدردی دولت، مجلس و ملت اندونزی با ملت ایران تأکید کرد: ما هیچ‌وقت دنبال جنگ نبودیم، اما منطق قرآن به ما وظیفه مقاومت و تسلیم نشدن مقابل ظالم را داده و از همین‌رو ملت ایران هرگز مقابل ظلم تسلیم نمی‌شوند. وی با بیان اینکه قدرت انقلاب اسلامی منطق آن است که برخاسته و برگرفته از فرهنگ قرآن است، افزود: امریکا، رژیم صهیونیستی و ناتو قبل از جنگ اخیر تصور می‌کردند در کمتر از چند روز می‌توانند ایران را به تسلیم وادار کنند، اما خیلی زود فهمیدند به اهداف خود نمی‌رسند و دنیا دید که در دستیابی به اهداف خود مقابل ایران شکست خوردند. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شکست هیمنه امریکا در جنگ اخیر توسط ملت ایران اضافه کرد: فشار‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای که به امریکا و رژیم وارد شد، آنها را مستأصل کرد و به همین دلیل امریکایی‌ها دنبال آتش‌بس بودند.

قالیباف با بیان اینکه ما به امریکایی‌ها بی‌اعتماد هستیم، اظهار کرد: در مذاکرات به معاون رئیس‌جمهور امریکا تفهیم کردم که ما هیچ اعتمادی به شما نداریم. از دید من کسانی می‌توانند با امریکا مذاکره کنند که آماده جنگ باشند. رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشورمان افزود: از همین‌رو، ما هرگز دست از آمادگی برای دفاع از کشورمان برنداشتیم و هرلحظه امریکایی‌ها به تفاهم خیانت کنند ما آماده دفاع تمام عیار هستیم و قاطعانه مقابل آنها می‌ایستیم و حق ملت ایران را می‌گیریم. وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی به امریکا در نتیجه جنگ اخیر و مشکلات اوضاع سیاسی داخلی این کشور گفت: آنها طعم قدرت و آمادگی نظامی ایران را چشیده‌اند و می‌دانند که ما یقه امریکا را رها نمی‌کنیم. وی در عین حال تأکید کرد: البته پایان جنگ برای کشور‌های دنیا اولویت است، اما همه باید بدانند که این درگیری هرگز با تسلیم ایران پایان نخواهد یافت. قالیباف خاطر نشان کرد: معتقدم ملت‌ها و کشور‌های مسلمان باید به این واقعیت برسند که باید مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در این مسیر می‌توان به موفقیت رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر توسعه اقتصادی و سیاسی و همکاری‌های فرهنگی دو کشور ایران و اندونزی، خواستار ارتقای ارتباطات دوکشور به خصوص در حوزه پارلمانی برای تسهیل توسعه روابط دو کشور شد. در این دیدار «احمد موزانی» رئیس مجلس خلق اندونزی، ضمن ابراز تسلیت بابت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و همدردی با ملت ایران بابت فقدان یک رهبر بزرگ و عالی‌قدر گفت: احساسات مردم اندونزی در این حادثه به احساسات مردم ایران نزدیک است. وی غم و اندوه مردم ایران را غم و اندوه مردم کشور خود دانست و گفت: و به همین دلیل از هزاران کیلومتر دورتر به ایران سفر کرده‌ایم تا ابراز همدردی کشور خود با ملت ایران را اعلام کنم. وی با بیان این‌که اندونزی از تلاش‌ها برای پایان جنگ میان ایران و امریکا استقبال کرده، گفت: ما معتقدیم که مردم شریف ایران، به دنبال استقرار صلح هستند و فکر می‌کنم تلاش‌های حضرت‌عالی می‌تواند به صلح منجر شود. رئیس مجلس اندونزی همچنین بر ارتقای روابط دو کشور در بخش‌های مختلف به خصوص اقتصادی تأکید کرد.