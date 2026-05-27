رونالدو در ۴۵ سالگی با پسرش در جام جهانی ۲۰۳۰؟!

جوان آنلاین: کریستیانو رونالدو، ابرستاره ۴۱ ساله دنیای فوتبال، در شرایطی خود را برای ششمین حضورش در جام جهانی آماده می‌کند که گمانه‌زنی‌های شگفت‌انگیزی درباره آینده او مطرح شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان تصور می‌کنند جام جهانی پیش‌رو آخرین حضور این اسطوره در عرصه بین‌المللی خواهد بود، اریک جمبا-جمبا، هافبک پیشین منچستریونایتد، معتقد است رونالدو توانایی این را دارد که تا سن ۴۵ سالگی به میدان برود و حتی در جام جهانی ۲۰۳۰ به میزبانی مشترک کشورش، پرتغال، بازی کند.

به گزارش تسنیم، جمبا-جمبا اظهار داشت: من واقعاً باور دارم که کریستیانو رونالدو می‌تواند تا ۴۴ یا ۴۵ سالگی فوتبال بازی کند. از کار‌هایی که او اکنون انجام می‌دهد اصلاً شگفت‌زده نمی‌شوم، چون از ۱۷ سالگی او را می‌شناسم. ما هر روز با هم تمرین می‌کردیم و او به شکل وسواس‌گونه‌ای تشنه پیشرفت و رقابت است. من هرگز در زندگی‌ام فردی با چنین ذهنیتی ندیده‌ام.

این بازیکن کامرونی در ادامه ادعای هیجان‌انگیزتری را مطرح کرد و افزود اگر رونالدو برای حضور در جام جهانی بعدی تلاش کند، این شانس را دارد تا در کنار پسر بزرگش، کریستیانو جونیور، در ترکیب تیم ملی قرار بگیرد.

جمبا-جمبا گفت: اگر کریس رونالدو تا زمان فرا رسیدن جام جهانی ۲۰۳۰ پرتغال همچنان در زمین مسابقه باشد، قطعاً باید در لیست تیم ملی حضور داشته باشد. این اتفاق می‌تواند زیباترین پایان ممکن برای دوران حرفه‌ای او و لحظه‌ای باشکوه برای فوتبال پرتغال باشد. حالا تصور کنید که کریستیانو جونیور هم در آنجا در کنار پدرش باشد؛ این غیرقابل باور و یک داستان فوق‌العاده خواهد بود. البته برای پسرش بسیار سخت است که به سطح پدرش برسد، اما با این حال تماشای آنها در کنار هم بی‌نظیر است.

رونالدو فصل درخشانی را در النصر عربستان پشت سر گذاشته و موفق شده در ۳۷ بازی، ۳۰ گل به ثمر برساند. او همچنین اوایل ماه جاری میلادی به النصر کمک کرد تا جام قهرمانی لیگ حرفه‌ای عربستان را بالای سر ببرد.