کد خبر: 1360517
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تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۸
اقتصاد » اخبار کلی

فعالیت سامانه‌های بارشی فعلا تمام شد؛ هشدار گرمای هوا در ۱۶ استان

فعالیت سامانه‌های بارشی فعلا تمام شد؛ هشدار گرمای هوا در ۱۶ استان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: با پایان فعالیت سامانه‌های بارشی، از پنجشنبه روند افزایش دما در ۱۶ استان آغاز می‌شود و وزش باد و گردوخاک پدیده غالب کشور خواهد بود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: از امروز (چهارشنبه، ۶ خرداد) تا روز جمعه (۸ خرداد) پدیده غالب جوی در اغلب مناطق کشور طی روز‌های آینده، افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.

به گزارش مهر، وی افزود: در ساعات بعدازظهر امروز، در نیمه شمالی کشور و بسیاری از استان‌ها، افزایش وزش باد همراه با خیزش گرد و خاک رخ می‌دهد و این شرایط در روز‌های آینده نیز تداوم دارد. افزایش سرعت باد و گرد و خاک از مهم‌ترین پدیده‌های جوی روز‌های پیش‌رو در کشور محسوب می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روند افزایش دما تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، اما از روز شنبه (۹ خرداد) مجدد کاهش دما آغاز می‌شود. درخصوص نفوذ توده هوای نسبتاً گرم طی روز‌های پنجشنبه (۷ خرداد) و جمعه (۸ خرداد) در ۱۶ استان کشور هشدار زرد صادر شده است.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: بر اساس این هشدار، روز پنجشنبه در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و روز جمعه استان‌های خوزستان، جنوب ایلام، اصفهان، قم، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی تحت تأثیر توده هوای گرم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: این هشدار‌ها دو بخش دارد؛ بخش نخست مربوط به وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک است و بخش دوم به افزایش دما مربوط می‌شود. به‌ویژه در روز‌های پنجشنبه (۷ خرداد) و جمعه، افزایش دما در مناطق ساحلی دریای خزر محسوس‌تر خواهد بود.

ضیائیان تصریح کرد: استان‌های مازندران، گلستان و گیلان طی روز‌های پایانی هفته با افزایش محسوس دما مواجه خواهند شد و به دلیل همراهی این شرایط با وزش باد، احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال کشور وجود دارد.

وی درباره وضعیت آب‌وهوای تهران نیز اظهار کرد: در روز‌های آینده برای تهران افزایش دما پیش‌بینی می‌شود. روز چهارشنبه بین یک تا ۲ درجه افزایش دما خواهیم داشت، روز پنجشنبه نیز حدود یک تا ۲ درجه نسبت به چهارشنبه گرم‌تر می‌شود و روز جمعه هم افزایش دما نسبت به روز قبل ادامه دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای تهران در روز جمعه به حدود ۳۶ درجه سانتی‌گراد برسد، اما از روز شنبه (۹ خرداد) میانگین دما مجدد کاهش پیدا خواهد کرد.

وی درباره وضعیت بارش‌ها در کشور نیز یادآور شد: بارش‌ها نسبت به هفته‌های گذشته بسیار محدودتر شده و عمدتاً به برخی مناطق شمال غرب کشور اختصاص دارد. در حال حاضر اغلب نقاط کشور بدون بارش هستند.

ضیائیان افزود: امروز تقریباً در هیچ‌یک از مناطق کشور بارندگی پیش‌بینی نشده و فردا (پنجشنبه، ۷ خرداد) نیز اغلب استان‌ها بدون بارش خواهند بود.

وی ادامه داد: روز جمعه مجدداً در برخی مناطق شمال غرب کشور شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل احتمال بارندگی وجود دارد و روز شنبه نیز بارش‌ها به استان‌های ساحلی دریای خزر، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل و شمال آذربایجان غربی محدود می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: طی روز‌های آینده، اغلب مناطق کشور شرایطی بدون بارش را تجربه خواهند کرد و پدیده غالب جوی، افزایش دما، وزش باد و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک خواهد بود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، سامانه بارشی ، گرد و خاک
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