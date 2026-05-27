جوان آنلاین: بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، تعداد ۳۰۶ زمینلرزه کمتر از ۳ ریشتر، ۵۱ زمینلرزه با بزرگی بین ۳ تا ۴ ریشتر، ۱۳ زمینلرزه با قدرت بین ۴ تا ۵ ریشتر و ۳ زمینلرزه با بزرگی بین ۵ تا ۶ ریشتر در پهنه ایرانزمین و نواحی همجوار آن به وقوع پیوسته است.
به گزارش ایرنا، به این ترتیب، در این ماه ۱۶ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۴ در کشور و نواحی مرزی ثبت شده که بزرگترین آنها زمینلرزه ۱۴ اردیبهشت در حوالی سفیدآبه استان سیستان و بلوچستان با بزرگی ۵.۱ بوده است.
لرزهخیزترین استانها
یزد: ۵۲ زمینلرزه
خراسان رضوی: ۴۶ زمینلرزه
خراسان شمالی: ۳۲ زمینلرزه
سهم استان تهران از زلزلههای اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز ۳۱ زمینلرزه بوده که بزرگترین زمینلرزه با بزرگی ۴.۶ در حوالی پردیس تعیین محل شده است.
افزایش وقوع زمینلرزه در مقایسه با فروردینماه
این در حالیست که شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک در فروردین ۱۴۰۵ تعداد ۲۴۷ زمینلرزه را در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کردند.
در فروردینماه ۸ زمینلرزه با بزرگی بیش از ۴ در کشور و نواحی مرزی ثبت شد که بزرگترین آنها زمینلرزههای ۲۱ فروردین در حوالی باغ ملک استان خوزستان و ۲۲ فروردین در حوالی دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد با بزرگی ۴.۶ بود.
در ماه فروردین امسال، خراسان رضوی با ۳۶ زمینلرزه، کرمان با ۳۲ زمینلرزه و
خراسان شمالی با ۲۹ زمینلرزه به عنوان لرزهخیزترین استانهای کشور شناخته شدند.
به نظر میرسد فروردین ۱۴۰۵ به لحاظ وقوع زمینلرزه، ماه بسیار آرامی بود، زیرا در ماه قبل از آن (اسفندماه ۱۴۰۴) وقوع ۴۰۳ زمینلرزه در کشور به ثبت رسید.