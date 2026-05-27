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تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸
سیاست » اخبار کلی
آیت الله خاتمی:

دشمن در مذاکرات به دنبال تسلیم ملت ایران است

دشمن در مذاکرات به دنبال تسلیم ملت ایران است خطیب نماز عید قربان گفت: دشمن در مذاکرات همواره با فریب و دروغ پیش آمده است قصه دشمن مذاکره نیست بلکه تسلیم ملت ایران است.

جوان آنلاین: آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز عید قربان که با حضور نمازگزاران در دانشگاه تهران اقامه شد، مردم را به تقوای الهی دعوت کرد و گفت: جامع‌ترین مضمون اخلاقی دین تقوا است و جامع‌تر از این نداریم، زیرا مانند خونی است که در پیکره دین جاری است.

به گزارش مهر، خطیب نماز عید قربان مصداق بارز تقوا در زمان کنونی را مقاومت و خستگی ناپذیری در مسیر حق و حقیقت عنوان کرد و گفت: همین کاری که مردم در ۸۷ شب انجام داده‌اند و تا پیروزی نهایی آن را ادامه خواهند داد، مصداق بارز تقوا است.

خاتمی بیان کرد: دشمنان آرزوی خستگی شما مردم ایران را دارند و به لطف خداوند آن را به گور خواهند برد؛ این ملت خستگی را خسته می‌کند ولی خود خسته نخواهد شد.

آیت الله خاتمی در ادامه به روایتی از پیامبر اکرم (ص) استناد کرد که فرمودند «کسی که تن به ذلت دهد، از ما نیست» و در این باره توضیح داد: پذیرش ذلت، نه‌تنها ناپسند، بلکه در اوج رذایل اخلاقی است. دشمنان شما و به‌ویژه ساکنان آن کاخ سیاه که به غلط «کاخ سفید» نامیده می‌شود، ذلت این ملت را آرزو می‌کنند؛ اما این آرزو را با خود به گور خواهند برد.

وی تصریح کرد: دشمن در مذاکرات (چه در دور اول و در دور دوم) همواره با فریب و دروغ پیش آمده است قصه دشمن مذاکره نیست بلکه تسلیم ملت ایران است؛ همان‌طور که رهبر انقلاب اسلامی در پیام اخیرشان به حجاج فرمودند «ملت ایران، دشمن را در تسلیم کردن این مرز و بوم ناکام گذاشته است».

خطیب نماز عید قربان خاطرنشان کرد: حضور پرشور و مستمر مردم آن هم طی ۸۷ شب از مصادیق بارز مقاومت است؛ پدیده‌ای بی‌نظیر که نه‌تنها در تهران، بلکه در جای‌جای این کشور این مقاومت به چشم می‌خورد. بر این اساس، آنچه مایه شرمساری است و از خدا می‌خواهیم ما را از آن دور بدارد، تسلیم در برابر دشمن است اتفاقی که هرگز رخ نخواهد داد. شما ملتی عزتمند بوده و خواهید ماند.

آیت الله خاتمی، نکته دیگر را موضوع «صرفه‌جویی» خواند که خود در راستای همین مقاومت قرار دارد و تصریح کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و دیگر عرصه‌ها، نشانه ایمان شما است. وقتی می‌توان خانه‌ای را با حداقل روشنایی روشن نگه داشت، چه ضرورتی به اسراف است؟ می‌توان با کمترین میزان آب وضو گرفت و غسل کرد خداوند اسراف را دوست ندارد این یک مساله ملی و در راستای مقاومت است.

وی به فرا رسیدن «دهه ولایت» اشاره کرد و گفت: حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمان (ع) وقتی از امتحانات سخت الهی پیروز بیرون آمد و خداوند به او پس از آن ابتلائات، به مقام امامت رسید. غدیر هم روز امامت مولای ما علی بن ابی‌طالب (ع) است. این دهه، بهترین فرصت برای تبیین جایگاه امامت است.

خطیب نماز عید قربان در تهران با بیان اینکه بدانید که دم زدن از امامت، به معنای تفرقه نیست، عنوان کرد: ما می‌توانیم در عین وحدت، از امامت بگوییم، چون شیعه و سنی در محبت اهل‌بیت (ع) هم‌سخن هستند. امام شافعی، از بزرگان اهل‌سنت، در آن رباعی مشهورش می‌گوید:‌ای اهل‌بیت رسول‌الله، محبت شما در قرآن واجب شده است و در عظمت قدر شما همین بس، کسی که در نمازش بر شما صلوات نفرستد، نمازش نماز نیست! پس این دهه، محور وحدت امت اسلامی است.

آیت الله خاتمی اظهار کرد: نکته دیگری که نباید ساده از کنارش گذشت، حماسه ناوگان صمود بود که از سراسر جهان برای حمایت از مظلومین غزه جمع شدند این جریان دو موضوع را نشان داد. تابلو نخستی که این حماسه در منظر جهانیان نشان داد زنده بودن وجدان انسانیت است. آنها با اینکه می‌دانستند رژیم صهیونیستی جنایتکارانه با آنها برخورد می‌کند این ناوگان را به راه انداختند و این یک ارزش است. حمایت از مظلوم ارزش است ولو اینکه کسی مسلمان هم نباشد.

وی بیان کرد: تابلو دیگر، تابلویی بود که اوج رذالت، جنایت و قساوت رژیم جلاد و نامشروع صهیونیستی را نشان داد. این اوج رذالت هم بر پیشانی صهیونیست‌ها و هم ترامپ جنایتکار که از این جانی طفل کش حمایت می‌کند نقش بست.

برچسب ها: سید احمد خاتمی ، مذاکره ، عید قربان
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