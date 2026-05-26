اروپا سفرای روسیه را احضار کرد

اتحادیه اروپا و کشور‌های آلمان، نروژ و هلند روز سه‌شنبه پس از تشدید حملات روسیه به اوکراین، سفرای روس را احضار کردند.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، سفارت روسیه در آلمان اعتراض اتحادیه اروپا به این وضعیت را رد کرد و گفت که مسکو در حال انجام «حملات دقیق» به اهداف نظامی در اوکراین است.

به گزارش ایرنا، مسکو دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد حملات به اهداف نظامی و مراکز تصمیم‌گیری در کی‌یف را افزایش دهد. این در حالی است که یک روز پیش از آن یکی از شدیدترین حملات به پایتخت اوکراین از زمان آغاز حمله به این کشور انجام شد.

به دنبال آن، سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا کاردار روسیه را احضار کرد. آنیتا هیپر سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تهدید روسیه «برای خروج دیپلمات‌ها و شهروندان خارجی از کی‌یف یک اقدام تنش‌زای غیرقابل قبول است» و مسکو باید «حمله به غیرنظامیان را متوقف کند.»

وی تاکید کرد که هیات دیپلماتیک اتحادیه اروپا در کی‌یف خواهد ماند.

سوئد نیز روز دوشنبه سفیر روسیه در استکهلم را احضار و «تهدید روسیه علیه لتونی و سایر کشور‌های منطقه» نوردیک و بالتیک را «محکوم» کرد.

از سوی دیگر، سفارت روسیه در آلمان در بیانیه‌ای گفت که ارتس مسکو «هرگز حمله عامدانه» علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و دفاتر دیپلماتیک انجام نداده است.

همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه در گفت‌وگویی با همتای آمریکایی خود مارکو روبیو اظهار کرد که حملات جاری مسکو پاسخی به «ادامه حملات تروریستی» اوکراین است.