تعداد شهدای لبنان به ۳ هزار و ۲۱۳ نفر رسید

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفندماه) تاکنون، در پی حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، سه هزار و ۲۱۳ نفر شهید و ۹ هزار و ۷۳۷ نفر زخمی شدهاند.
به گزارش ایرنا، رژیم اشغالگر امروز مناطق و شهرهای النبطیه، دیر الزهرانی، حبوش در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در آمار غیرنهایی حمله هوایی دیروز رژیم صهیونیستی به مشغره، ۱۱ نفر شهید شدند.
بر اساس این گزارش، دو کودک و یک زن در میان شهدا هستند و ۱۵ نفر دیگر نیز در این حمله زخمی شدهاند.
با وجود برقراری وجود آتشبس، رژیم صهیونیستی همواره به حملات خود به روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه میدهد و در نقض مداوم آتشبس، خانهها و غیرنظامیان را هدف قرار میدهد، در حالی که جامعه بینالمللی در مهار ماشین کشتار این رژیم، سکوت کرده است.