کد خبر: 1348625
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۵
سیاست » اخبار کلی

آیت الله اعرافی: روز قدس امسال به میدان بزرگ تاریخی تبدیل شود

آیت الله اعرافی: روز قدس امسال به میدان بزرگ تاریخی تبدیل شود مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: قدس امسال مصادف با یک مقطع مهم و پیچ تاریخی در ایران، منطقه و جهان است.

جوان آنلاین: آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور با ارسال پیامی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

به گزارش تسنیم، مشروح پیام آیت‌الله اعرافی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین و مدرک الهاربین.

با سلام و درود بر پیامبر اعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) و ائمه هدی (علیهم السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، شهادت شهدای عزیز از مردم و نیرو‌های مسلح به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و بالاخص شهادت امام خامنه‌ای عزیز (ره) را تبریک و تسلیت مجدد می‌گویم.

اهمیت استمرار حضور منسجم ملت در صحنه‌های میدانی به ویژه در روز جهانی قدس را یادآوری می‌کنم.

روز قدس یادگار امام خمینی (ره) و امام شهید (ره) است و ملت رشید ایران و امت اسلام و آزادی خواهان جهان همواره آن را گرامی داشته‌اند و حضور دشمن شکن خود را به نمایش گذارده‌اند، اما قدس امسال متفاوت است؛ زیرا مصادف با یک مقطع مهم و پیچ تاریخی در ایران، منطقه و جهان و همزمان با جنگ سرنوشت‌ساز رمضان است.

ملت شجاع و رشید ایران همه ماه رمضان امسال را به قدس مبدل ساخت، اما لازم است روز قدس امسال به میدان وسیع و بزرگ تاریخی تبدیل شود.

حضور با شکوه مردم عزیز در دفاع از اسلام و ایران و انقلاب و میثاق مجدد با امام خامنه‌ای شهید (ره) و نیز بیعت استوار با رهبری گرانقدر و جدید حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و حمایت از نیرو‌های مسلح و سپاهیان اسلام و بسیجیان ارجمند و حافظان امنیت و مقاومت کشور آشکارتر شود.

ضمن تقدیر و سپاس از همه مردم، زنان و مردان و جوانان شریف که در ماه مبارک رمضان و معرکه تاریخی اسلام و کفر و در برابر توطئه‌های پیچیده دشمن آمریکایی و صهیونی ایثارگرانه مقاومت کردند و شگفتی آفریدند و نیز با تقدیر و تحسین مقاومت شگفت انگیز و خیره کننده نیرو‌های مسلح، از مراجع عظام، علما و مراکز و نهاد‌های فرهنگی و حوزوی و همه روحانیت معظم و مبلغان ارجمند و نخبگان در سراسر کشور تقدیر و تشکر و همراهی آنان با مردم در همه میادین و مساجد و برنامه‌ها و مجاهدت آنان در عرصه تبلیغ و جهاد تبیین را می‌ستایم و از همه آنان درخواست می‌کنم هوشمندانه و شجاعانه بر خط حضور میدانی و جهاد تبیین به ویژه در روز قدس تا پایان ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز استوار بمانند.

بی‌گمان این حضور یکپارچه و دلیرانه ملت بزرگ ما با عنایت الهی کانون بنیادی و منبع جوشان قدرت ملت و اقتدار ملی و اسلامی در جهان معاصر است و بیاری خداوند و با توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و به برکت خون‌های پاک شهیدان تداوم خواهد داشت انشاءالله.

بر روان پاک همه شهیدان سرافراز و امام کبیر (ره) و امام شهید (ره) درود می‌فرستیم.

برچسب ها: آیت الله اعرافی ، روز قدس ، راهپیمایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

فرار ترامپ و امریکایی‌ها از جنگ امریکا!

ترامپ خودش را لو داد!

۸ چالش امریکا برای تداوم جنگ

آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد

آغاز اخراج با فرار ۳۶ هزار امریکایی

پالایشگاه نفت و گاز و مخازن سوخت حیفا آماج حملات پهپادی قرار گرفت 

آبشارانتقام

اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران

کابوس امریکا و رژیم صهیونی تازه شروع شده است

نبرد روایت‌ها در فضای خبر 

رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲

امید هست و تمام نمی‌شود

ملتی که با خدمت و همبستگی ایستاده است 

تجاوز و تعدی به مقامات و خاک ایران؛ کوس اضمحلال نظام حقوق بین الملل

پزشکیان شرایط پایان جنگ را اعلام کرد

تشییع حماسی فرماندهان شهید جنگ رمضان

دست برتر هم در منطقه هم در خیابان

تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱

حکمرانی هماهنگ، حلقه اتصال سیاست‌های ملی و توانمندی‌های منطقه‌ای است

شلیک به دنا انتقام از نماد توانمندی ایرانی

بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب

با راهبری فرهیخته، در تداوم طریق

کاتس و ساعر: جنگ طولانی با ایران نمی‌خواهیم

حمله موشکی نیروی زمینی سپاه به پایگاه آمریکایی حریر

رستاخیز ایران

یک وجب از خاک ایران؟ چه محال خنده‌داری!

ایران یکپارچه علیه خام‌اندیشی دشمن

زاکانی: تهران خط مقدم نبرد با استکبار است 

موج جدید حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

ایران زنگار فریب آتش بس را می‌زداید

اولین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای

«استقامت» میدان عمل ماست

تشییع مدافعان وطن با شعار «ایران می‌ماند»

جنگی که پایانش را ایران ترسیم می‌کند

خیابان با ما میدان با نیرو‌های مسلح

هشدار قاطع ایران به جمهوری آذربایجان

فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ

چتر امنیتی امریکا دیگر سایه نمی‌دهد

حالا می‌توانیم هر نقطه‌ای که می‌خواهیم را بزنیم

انتقام حمله به زیرساخت‌های ملی را می‌گیریم

رئیس قوه قضائیه: اژه‌ای: با اخلالگران بازار قاطعانه برخورد می‌کنیم

شناسایی پیکر‌های مطهر شهدای ناو دنا / پیکر شهدا به زودی به کشور منتقل می‌شود

هدف دشمن ایران و ایرانی است و به زندگی شلیک می‌کند

روایت رسانه های اسرائیلی از شلیک موشک های خوشه ای ایران

موج ۳۴ عملیات وعده صادق ۴ با موشک‌های نقطه زن و سر جنگی‌های بالای یک تن اجرا شد

لاریجانی: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد/ هدف اصلی دشمن تجزیه ایران بود، اما شکست خورد

شناسایی و دستگیری ۳۰ جاسوس و مزدور مرتبط با دشمن توسط وزارت اطلاعات

بحران در حمل بار هوایی جهان، به خاطر جنگ در خاورمیانه

رهبر منتخب خبرگان امید مردم و یاس دشمنان

پیشنهاد سردبیر
راه وصول ملت به عظمت و شکوه هموار است
فیلم | روایت جواد موگویی از تنگه هرمز در روز دهم جنگ
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۲
اینفوگرافی | کشتار برای نفت!
رژیم امنیتی منطقه را تغییر می‌دهیم
تشییع شهدای جنگ رمضان - ۱
اجتماع مردمی بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی - تهران
بیعت ایران با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر عالیقدر انقلاب
دست برتر هم در منطقه هم در خیابان
جزوه انتخاب ولی‌فقیه از منظر رهبر شهید انقلاب/ نظام اسلامی توقف ندارد
ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی را فعال کنید
نامه مریلا زارعی/ آقاجانم! من ماندم و داغی از پشیمانی ندیدنت و نداشتنت تا ابد
امید هست و تمام نمی‌شود
نشانه‌های شکست دشمن
تجربه تاریخی اپوزیسیون و جنگ داخلی در هفت کشور منطقه
آخرین اخبار