آیت الله اعرافی: روز قدس امسال به میدان بزرگ تاریخی تبدیل شود

جوان آنلاین: آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور با ارسال پیامی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

به گزارش تسنیم، مشروح پیام آیت‌الله اعرافی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین و مدرک الهاربین.

با سلام و درود بر پیامبر اعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) و ائمه هدی (علیهم السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، شهادت شهدای عزیز از مردم و نیرو‌های مسلح به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و بالاخص شهادت امام خامنه‌ای عزیز (ره) را تبریک و تسلیت مجدد می‌گویم.

اهمیت استمرار حضور منسجم ملت در صحنه‌های میدانی به ویژه در روز جهانی قدس را یادآوری می‌کنم.

روز قدس یادگار امام خمینی (ره) و امام شهید (ره) است و ملت رشید ایران و امت اسلام و آزادی خواهان جهان همواره آن را گرامی داشته‌اند و حضور دشمن شکن خود را به نمایش گذارده‌اند، اما قدس امسال متفاوت است؛ زیرا مصادف با یک مقطع مهم و پیچ تاریخی در ایران، منطقه و جهان و همزمان با جنگ سرنوشت‌ساز رمضان است.

ملت شجاع و رشید ایران همه ماه رمضان امسال را به قدس مبدل ساخت، اما لازم است روز قدس امسال به میدان وسیع و بزرگ تاریخی تبدیل شود.

حضور با شکوه مردم عزیز در دفاع از اسلام و ایران و انقلاب و میثاق مجدد با امام خامنه‌ای شهید (ره) و نیز بیعت استوار با رهبری گرانقدر و جدید حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و حمایت از نیرو‌های مسلح و سپاهیان اسلام و بسیجیان ارجمند و حافظان امنیت و مقاومت کشور آشکارتر شود.

ضمن تقدیر و سپاس از همه مردم، زنان و مردان و جوانان شریف که در ماه مبارک رمضان و معرکه تاریخی اسلام و کفر و در برابر توطئه‌های پیچیده دشمن آمریکایی و صهیونی ایثارگرانه مقاومت کردند و شگفتی آفریدند و نیز با تقدیر و تحسین مقاومت شگفت انگیز و خیره کننده نیرو‌های مسلح، از مراجع عظام، علما و مراکز و نهاد‌های فرهنگی و حوزوی و همه روحانیت معظم و مبلغان ارجمند و نخبگان در سراسر کشور تقدیر و تشکر و همراهی آنان با مردم در همه میادین و مساجد و برنامه‌ها و مجاهدت آنان در عرصه تبلیغ و جهاد تبیین را می‌ستایم و از همه آنان درخواست می‌کنم هوشمندانه و شجاعانه بر خط حضور میدانی و جهاد تبیین به ویژه در روز قدس تا پایان ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز استوار بمانند.

بی‌گمان این حضور یکپارچه و دلیرانه ملت بزرگ ما با عنایت الهی کانون بنیادی و منبع جوشان قدرت ملت و اقتدار ملی و اسلامی در جهان معاصر است و بیاری خداوند و با توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و به برکت خون‌های پاک شهیدان تداوم خواهد داشت انشاءالله.

بر روان پاک همه شهیدان سرافراز و امام کبیر (ره) و امام شهید (ره) درود می‌فرستیم.