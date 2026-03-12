جوان آنلاین: به نقل از المیادین، در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرده بود که کشورش نفتکشهای عبوری از تنگه هرمز در خلیج فارس را اسکورت میکند، وزیر انرژی آمریکا این ادعا را رد کرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا اذعان کرد که نیروی دریایی این کشور نمیتواند در شرایط فعلی نفتکشها را در تنگه هرمز اسکورت کند.
پیشتر هم خبرگزاری بین المللی رویترز این ادعای رئیس جمهور آمریکا را رد و تأکید کرده بود که نیروی دریایی آمریکا تاکنون همه درخواستها برای اسکورت کشتیها را رد کرده است.
به نوشته رویترز، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که هنوز خطر حمله به کشتیها در تنگه هرمز زیاد است و نمیتواند امنیت عبور نفتکشها را از این تنگه تضمین کند.