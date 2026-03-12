کد خبر: 1348604
اهالی ورزش دغدغه ایران را دارند

همدلی با مردم، ایمان به پیروزی

همدلی با مردم، ایمان به پیروزی جامعه ورزش همسو با آحاد مردم ایران قدردان رشادت و دلاوری‌های نیرو‌های مسلح است و در عین‌حال سنگر کمک و خدمت به مردم را ترک نکرده‌اند.
اشرف رامین

جوان آنلاین: در روز‌هایی که کشورمان درگیر جنگ علیه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس است، مسابقات ورزشی نیز تحت‌الشعاع این مساله قرار گرفته است. بااینکه دشمنان تصور می‌کنند از طریق نظامی می‌توانند مردم را ناامید سازند، هموطنان‌مان از اقشار مختلف برای حمایت از نیرو‌های نظامی و روحیه دادن به مردم هر کاری از دست‌شان برمی‌آید انجام می‌دهند.

فرقی بین رشته‌ها، ملی‌پوشان و ستاره‌ها وجود ندارد. ورزشکاران المپیکی، مدال‌آور و فوتبالی و غیرفوتبالی، همگی برای دفاع از کشورمان پای کار آمده‌اند.

اعلام آمادگی وزنه‌برداران

فدراسیون وزنه‌برداری طی بیانیه‌ای از آمادگی خود برای کمک به حادثه‌دیدگان جنگ خبر داد. وزنه‌برداران از ایرانی‌ها خواستند روی آنها حساب کنند: «خانواده بزرگ وزنه‌برداری با افتخار اعلام می‌کند که ورزشکاران، مربیان، داوران و... این رشته، آمادگی کامل را دارند تا در کنار نیرو‌های امدادرسان، به خصوص بچه‌های زحمت‌کش هلال احمر به مردم و آسیب‌دیدگان کمک کنند. خانواده وزنه‌برداری تاکید می‌کند که در این شرایط جنگی پای کار ایران و مردمش ایستاده است و از هیچ کمکی به آنها دریغ نخواهد کرد.»

رحمتی پیش‌قدم شد

سید مهدی رحمتی با حضور در جمعیت هلال احمر لرستان و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، آمادگی خود برای امدادرسانی در حوادث احتمالی را اعلام کرد.

سرمربی تیم فوتبال خیبر با پوشیدن لباس داوطلبان جمعیت هلال احمر سایر اهالی فوتبال را نیز به کمک‌رسانی دعوت کرد: «در هر ساعت شبانه‌روز برای هر حادثه آمادگی دارم و برای هر کاری که خدمت به مردم در این شرایط جنگی باشد، پیش قدم خواهم بود و کمک می‌کنم. در این شرایط از همه جامعه ورزش، هواداران و سایر هموطنان می‌خواهم هر کاری که برای کمک به مردم و آسیب‌دیدگان از دست شان بر می‌آید دریغ نکنند.»

پیوستن به پویش ایران ما

یحیی گل‌محمدی سرمربی سابق تیم فولاد خوزستان به پویش «ایران ما» پیوست: «برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی دارم. از همه کسانی که با جان و دل دارند در این شرایط به مردم خدمت می‌کنند، تشکر می‌کنم. من به پویش ایران ما هلال احمر پیوستم و در حد توانم به آسیب‌دیدگان، در این وضعیت جنگی کمک می‌کنم. از همه مردم عزیز و فداکار ایران می‌خواهم به این پویش در کنار عزیزان هلال احمر بپیوندند.»

داغ کودکان میناب

مرتضی پورعلی‌گنجی مدافع پرسپولیس، داغ دانش‌آموزان بی‌دفاع میناب را غیرقابل تحمل خواند: «شهادت کودکان بی‌دفاع میناب که برای آینده‌ای بهتر و روز‌های بهتر به مدرسه رفته بودند تا رویای خود را به واقعیت تبدیل کنند، روز‌های سخت این روز‌ها ما را غمناک‌تر از همیشه کرد. حتی جنگ هم قواعدی دارد که این بارهم رعایت نشد و کودکانی در آن شهید شدند که کاملا بی‌دفاع بودند. ما داغدار مردم و فرزندانی هستیم که دغدغه ساختن وطن داشتند.»

جنایت دشمنان

صالح حردانی مدافع تیم استقلال، با محکوم کردن حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: «سالن ۱۲ هزار نفری آزادی نمادی از محل اتفاقات مهم ورزش کشور در سال‌های گذشته بود. تخریب این ورزشگاه نشان‌دهنده بی‌توجهی به مسائل انسانی است و آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها به روشنی انسانیت را زیر پا گذاشته‌اند بلکه با این حرکات و تخریب ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی منفوریت خود را نزد جهانیان به بیشترین حالت ممکن رساندند. امروز چیزی که با چشمم می‌بینم و توسط مستکبرین آمریکایی و صهیونیست‌ها در حال رقم خوردن است، نامش جنایت است. جنایت، کشتار کودکانی است که وسط مدرسه در حال تحصیل بودند. امروز تصویر کودک یک ساله بی‌جان زیر آوار را دیدم، اسم این کار چیزی جز جنایت است؟»

