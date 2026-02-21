بودجه ۳۲۲ همتی تهران؛ از خرید اتوبوس تا تخصیص ۵ همت برای شرایط جنگی

جوان آنلاین: مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در تشریح وضعیت بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران، اظهار کرد: رقم ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده شهرداری به تصویب رسید که به سه ماموریت اساسی تقسیم می‌شود.

به گزارش تسنیم، .ی افزود: همانند سه سال گذشته حمل و نقل و ترافیک شهر نیمی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. ۴۸ درصد به حمل و نقل عمومی در بخش‌های مختلف اختصاص دارد و امیدواریم همچون سال ۱۴۰۴ بتوانیم این میزان درآمد را محقق کنیم.

چمران همچنین تصریح کرد: ۱۳ همت برای خرید اتوبوس پیش‌بینی شده است.

تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل ایستگاه‌ها و هفت هزار میلیارد تومان برای اورهال مترو

وی افزود: مابقی نیز به حمل و نقل ریلی و تعمیرات و خرید واگن‌های جدید اختصاص دارد که امید می‌رود بتوان به رغم تمام مشکلات و شرایط جهانی، واگن‌هایی که خریدیم و تعداد زیادی از آنها آماده حمل است، وارد خطوط متروی پایتخت شود. علاوه بر این ۳۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل ایستگاه‌ها و هفت هزار میلیارد تومان برای اورهال مترو پیش بینی شده است.

چمران همچنین خاطرنشان کرد: مسئله حمل و نقل اولویت اول ماست و در بودجه مسئله‌محور نگاه کردیم و بعید به نظر می‌رسد دیگر شهر‌ها چنان ظرفیتی برای توسعه حمل و نقل عمومی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی آب در تهران قرار داریم، گفت: اگر به همین وضعیت پیش برویم ممکن است شرایط سخت و نگران‌کننده‌ای داشته باشیم. از مردم می‌خواهیم حداکثر صرفه‌جویی در مصرف آب را داشته باشند. در همین راستا بازچرخانی و احداث تصفیه‌خانه‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه چهار همت اعتبار برای انتقال آب از سد طالقان و لار در بودجه در نظر گرفتیم، یادآور شد: انتقال آب از سد طالقان انجام شد، اما انتقال از سد لار بیش از یک سال زمان نیاز دارد. در کنار آب شرب تامین آب برای آبیاری فضای سبز نیز در دستور است که تصفیه‌خانه‌ها را پیش‌بینی کردیم و این اقدام برای تامین آب مورد نیاز منطقی است و باید حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب تامین کنیم. ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه و ۱۴ هزار میلیارد تومان در تبصره‌ها برای انتقال آب، بازچرخانی و احداث تصفیه‌خانه‌ها در نظر گرفته شده است.

اختصاص هزار میلیارد تومان برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در مدارس، مساجد و ...

وی ادامه داد: وسایل کاهنده برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب با هزار میلیارد تومان برای مدارس، مساجد و دیگر نهاد‌ها پیش بینی شده است.

پنج هزار میلیارد تومان برای شرایط جنگی پیش بینی شده که پس از ارائه لایحه تصویب خواهد شد

چمران سومین اولویت بودجه سال بعد را بحران و ایمنی عنوان کرد و افزود: امیدواریم قدرت بازدارندگی ما به گونه‌ای باشد که دشمن را از حمله مستقیم باز بدارد، اما از این افراد انتظار بیش از این نمی‌توان داشت و باید آماده بود. این آماده بودن ربطی به حمله یا عدم حمله ندارد. پنج هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که پس از ارائه لایحه تصویب خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساخت پناهگاه و سنگر، پیش بینی کالا و نظایر آن و دیگر برنامه‌ها در این لایحه ارائه خواهد شد، تصریح کرد: اگر شرایط خاصی پیش آمد از این بودجه استفاده خواهد شد و در غیر این صورت آمادگی ایجاد می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امیدواریم بودجه حوزه حمل و نقل برای خرید وسایل حمل و نقل عمومی تأمین شود، اظهار کرد: آرزوی ما دستیابی به ۶ هزار دستگاه بود، اما به هرشکل تلاش خود را انجام خواهیم داد. قیمت اتوبوس‌ها بالاست و باید تجهیزات از آن از خارج از کشور تأمین شود که با مشکل تأمین ارز روبه رو است.

میزان تحقق بودجه‌ای که شهرداری انجام داد در کشور نظیر ندارد

وی با بیان اینکه این میزان بودجه در کشور نظیر ندارد ابراز امیدواری کرد که بتوان به نیاز‌های شهر و شهروندان تا حد توان پاسخ داد.

چمران با تأکید بر اینکه بررسی بودجه امسال در سال آینده انجام خواهد شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ به بعد که حسابرسی صورت نگرفته بود، گزارشات حسابرسی را در صحن بررسی کردیم. در سال آینده بودجه بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای پرداخت حقوق کارگران در نظر گرفته‌ایم، یادآور شد: برخی پیمانکاران مبالغ را به موقع دریافت می‌کنند، اما به موقع حقوق کارگران را نمی‌پردازند. ما مواردی که به تعویق افتاده پیگیری خواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما بودجه جنگ را در نظر گرفتیم، اما به سقف بودجه اضافه نشد، اظهار کرد: قرار شد در قالب بودجه، اعتباری را پیش بینی کنیم که دارای برنامه باشد. پنج هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست و شاید بودجه تعدادی از شهرداری‌های کشور به این رقم نرسد؛ بنابراین باید برنامه و لایحه آن ارائه شود تا بتوان بودجه برای آن در نظر گرفت. به نظر بنده کار ارزنده و درستی در شورا انجام شد.

چمران افزود: ما حین جنگ ۱۲ روزه لایحه شهرداری و سه طرح شورا را بررسی کردیم. یکی از این طرح‌ها محرمانه بود که نمی‌خواستیم از سوی دشمن شناخته شود. دیگر طرح‌ها نیز به شهرداری ابلاغ شده و شهرداری در حال اجرای آنهاست و دنبال می‌کنیم که این برنامه‌ها اجرایی شود و به نتیجه خوبی برسد.

وی با بیان اینکه پناهگاه‌ها در حال طراحی برای ساخت است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی‌ها به موقع برای این موضوع انجام خواهد شد.

چمران در مورد اختصاص بودجه به خط ۱۱ مترو، اظهار کرد: در توسعه و گسترش مترو، بودجه در نظر گرفتیم، اما باید مطالعات بر اساس درخواست شورای عالی ترافیک بررسی و در شورای شهر تهران تصویب شود. خط ۸ و ۹ نیز باید در شورا به تصویب برسد؛ البته این دو خط در شورای عالی به تصویب رسیده و خط ۱۱ به شرط مطالعات تصویب خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری دائماً پیگیری‌های لازم راذبرای بازسازی و تأمین وسایل منزل آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه انجام می‌دهد، تصریح کرد: شهرداری مشوق‌هایی را برای ساخت و ساز واحد‌های تخریبی در نظر گرفت که اقدامات آن آغاز شده است. اسکان آسیب دیدگان در هتل‌ها نیز صورت گرفت و در هیچ شهری اقدامی به این شکل انجام نشد. نزدیک به ۹ همت اعتبار برای این اقدامات نیاز بود که شهرداری موارد را به کمیسیون ماده پنج اعلام کرده است.

دولت باید بدهی اش را به شهرداری بپردازد

وی افزود: شهرداری اقدامات لازم را انجام داده و اگر نواقصی وجود دارد برای رفع آن اقدام می‌کند. شهرداری نباید وظیفه دولت را انجام دهد و ممکن است دولت کمک بخواهد، اما کمک در شناسایی است نه پرداخت. همانطور که اعلام شده دولت باید هزینه‌ها را بپردازد. مواردی که شهرداری پرداخت کرده به حساب دولت است و باید بپردازد.

چمران با بیان اینکه در میادین زیادی ترافیک وجود دارد، اما در تمام این میادین نمی‌توان طرح عمرانی اجرا کرد، یادآور شد: ترجیح ما این است سرمایه گذاری را به سمت توسعه خطوط ریلی ببریم. همین اقدام باعث کاهش ترافیک برخی میادین خواهد شد.

وی اضافه کرد: چهار خط تکمیلی که اجرای آن چند سال طول خواهد کشید به صورت اکسپرس اجرا می‌شود، اما هنوز اقدامی آغاز نشده است. به هرشکل ما ترجیح می‌دهیم در این حوزه سرمایه گذاری کنیم.

رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: اگر قرار باشد سرمایه گذار در طرح تونل متوسلیان سرمایه گذاری کند، شهرداری آمادگی لازم را دارد و پروژه‌ای نیز در میدان شوش پیش بینی کرده که درآمد حاصل از آن برای اجرای این تونل هزینه شود.

وی با بیان اینکه مسیر این تونل مسیر سختی است، تصریح کرد: اگر قرار باشد شهرداری مشارکت کند و با مشارکت آن نیز موافق هستیم، باید طرح لازم را ارائه دهد.

پروژه یادگار امام جزو افتخارات دوره ششم مدیریت شهری است

چمران با تأکید بر اینکه پروژه یادگار امام (ره) یکی از پروژه‌های بزرگ در حد و اندازه بزرگراه امام علی (ع) و چه بسا طولانی‌تر است، خاطرنشان کرد: ما این پروژه را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرده‌ایم و هنوز هم کامل نشده است. بخشی از آن در این دوره همچون میدان فتح اجرایی شد؛ پروژه‌ای که دوره قبل به بهانه بی پولی و سختی کار تعطیل و با خاک پر شد. ما این پروژه را اجرایی کردیم و پروژه یادگار امام (ره) جزء افتخارات ماست و این فشار را وارد می‌کنیم که تا پایان سال به نتیجه برسد. از مردم بابت همکاری با شهرداری تقدیر و عذرخواهی می‌کنیم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ارزان اداره کردن شهر ارتباطی به بودجه ندارد، اظهار کرد: در ابتدا باید برنامه ریزی درستی در این زمینه داشت. ارزان اجرا کردن یعنی اجرا با قیمت روز. تلاش می‌کنیم حتی در پروژه‌های اداری و هزینه‌های اجرایی نیز ارزان‌تر باشد؛ آن هم در شرایطی که قیمت مصالح روزانه افزایش می‌یابد. تلاش برای ارزان اجرا کردن پروژه‌ها دائمی انجام می‌شود.

وی افزود: ۶۰ درصد بودجه شهرداری عمرانی است و در ساخت و نگهداشت هزینه می‌شود. بودجه اداری و عمرانی مشخص است و اگر با بودجه این دو بخش در کشور مقایسه کنیم، مشخص است که بودجه عمرانی شهرداری تهران از بودجه عمرانی بسیاری از وزارتخانه‌ها بالاتر است. تلاش می‌کنیم همین بودجه را هم با ارزان‌ترین قیمت ها، اما با کیفیت مناسب هزینه کنیم. تمام اقدامات باید بر اساس اصول صحیح مهندسی و پایدار باشد

چمران با تأکید بر اینکه بودجه حوزه حمل و نقل به خوبی اجرایی شده است، تصریح کرد: باید گزارشات این اقدامات ارائه شود. البته بودجه‌ای که هزینه می‌شود ممکن است هنوز ثبت نشده باشد. با احتساب صورت وضعیت‌ها خواهیم دید که نیاز مترو هرآنچه هست، تأمین می‌شود. قرار بر این است که شهرداری پاسخ به پرسش‌ها در این زمینه را ارائه دهد و گزارش هزینه کرد در دیگر بخش‌ها را هم قرائت کند.

۸۰۰ میلیارد تومان برای ساخت پناهگاه پیش بینی شده است

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، نیز در این نشست خبری مشترک با اصحاب رسانه با بیان اینکه تصمیمات خوبی برای بودجه جنگ در ردیف‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران دیده شده است، اظهار کرد: افزایش قابل توجه بودجه ایمنی و مدیریت بحران در همین راستاست. برای مثال ۸۰۰ میلیارد تومان برای ساخت پناهگاه پیش بینی شده است.

وی افزود: چهار درصد از بودجه در اختیار شهردار قرار دارد که می‌تواند در صورت لزوم هزینه کند و این عدد بسیار بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این سقف بودجه نباید افزایش پیدا می‌کرد. به هرشکل شورا و شهرداری در ردیف‌ها اعتبار خوبی برای جنگ پیش بینی کرده است.

آخوندی با بیان اینکه اگر تصمیماتی برای پناهگاه‌ها هم گرفته شود نباید اعلام شود، خاطرنشان کرد: باید ببینیم که باید پناهگاه نظامی داشته باشیم یا پناهگاه برای سکونت. اگر شرایط همچون جنگ با صدام باشد، پناهگاه‌های معلولی نیز قابل استفاده است. باید حداقل‌ها را پیاده کرد و اگر نیاز بود مراحل بعدی را هم طی خواهیم کرد.

آخوندی با بیان اینکه در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس گزارش حسابرس انحراف مثبت داشته‌ایم، گفت: در حوزه حمل و نقل نیز بودجه هزینه شده است. در مواردی می‌بینیم که تسهیلات دریافت می‌شود و در مواردی نیز به صورت غیرنقد عمل می‌شود. ما به شهرداری تهران این اختیارات را در تبصره داده‌ایم. شهرداری در اختصاص بودجه در حوزه حمل و نقل درست عمل کرده است.

وی ادامه داد: باید صبر کنیم که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ارائه شود تا بدانیم بودجه در حوزه حمل و نقل و دیگر بخش‌ها به چه شکل هزینه شده است.

رئیس شورای شهر تهران نیز در خصوص رد صلاحیت برخی از اعضای فعلی شورای شهر برای شرکت در انتخابات شوراها، گفت: بنده از رد صلاحیت برخی اعضای شورا تعجب کردم.

رشد جمعیت در تهران زیر یک درصد است

وی در مورد وضعیت حریم تهران هم گفت: فردی در نماز جمعه از ما پرسش کرد که چرا شهر را وسعت داده‌اید؟ ما حتی شهر را کوچک‌تر کرده‌ایم. متأسفانه روستا‌هایی همچون مرتضی گرد که امروز ۶۵ هزار نفر جمعیت دارد به تهران متصل شده‌اند. بخش دیگری نیز امروز ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که رشد جمعیت آنها ۱۱ درصد است، اما رشد جمعیت تهران کمتر از یک درصد و کمتر از میانگین کشور است. ما نه تهران را بزرگ کردیم و نه جمعیت آن افزایش یافته است. شهر‌های دیگر همچون بادکنک به تهران چسبیده‌اند. به گونه‌ای که بخشی از بزرگراه آزادگان در تهران قرار دارد و بخشی دیگر در تهران نیست. موضوع حریم هنوز حل نشده و کار غیر علمی صورت گرفته است. بنده بر اساس موازین علمی و شهرسازی صحبت می‌کنم.

حریم ابتدا باید در صحن شورا تصویب شود

چمران همچنین تصریح کرد: همان حریمی که در طرح جامع با مطالعات زیاد به نتیجه رسیده، در شورا تصویب خواهیم کرد. حریم ابتدا باید در صحن شورا تصویب شود و سپس به شورای عالی شهرسازی و معماری برود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما با توجه به اتفاقاتی که در حریم رخ داد، طرح را تهیه خواهیم کرد و پس از تصویب در شورا به شورای عالی نیز ارسال خواهیم کرد و امیدواریم وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و استانداری این طرح را اجرایی کنند. این مسئله کاملاً تخصصی و حیاتی است.

ساختمان‌های ناایمن باید توسط صاحبان آنها ایمن سازی شوند

وی با بیان اینکه ساختمان‌های ناایمن باید توسط صاحبان آنها ایمن سازی شوند، اظهار کرد: در دیداری که با دادستان تهران داشتیم این مسئله را دنبال کردیم که بیش از پیش به آنها رسیدگی شود. سرعت ایمن سازی مناسب نیست و بنده از روند رضایت ندارم.

چمران در ادامه یادآور شد: ما پاساژ‌های بزرگ را نمی‌توانیم تخریب و بازسازی کنیم و اگر قرار باشد چنین عمل کنیم باید تمام بودجه شهر را در این بخش هزینه کنیم.

آخوندی گفت: اعتبارات سرمایه‌ای در اختیار شهردار تهران قرار گرفته که برای ایمن سازی ساختمان‌ها و گود‌های پرخطر که در اولویت قرار دارند، هزینه کند و گزارش آن را به شورا ارائه دهد.

شهرداری تهران ۶۰ چاه را در اختیار آبفا قرار داده است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما ۶۰ چاه را در اختیار آبفا قرار داده‌ایم، گفت: به جز این چاه‌ها دیگر چاه‌ها را برای آبیاری فضای سبز در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: برای جمع آوری آب‌های سطحی نیز بودجه خوبی پیش بینی شده و در تلاش هستیم بر اساس برنامه آب‌های روان را نیز جمع آوری کنیم تا از فرونشست جلوگیری شود.

آخوندی با بیان اینکه ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمدها، ۴۳ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۴۱ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی مالی اختصاص دارد، گفت: ۱۳۱ همت از بودجه هزینه‌ای و ۱۷۰ همت تملک دارایی سرمایه‌ای و ۱۹ همت تملک دارایی مالی است.

وی افزود: سه مأموریت اصلی در لایحه پیش بینی شده که شامل حمل و نقل، آب و محیط زیست و ایمنی و مدیریت بحران است و ۷۰ درصد از بودجه به این سه بخش اختصاص دارد.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه برای تکمیل خط یک تا چهار ۲.۵ همت، گفت: برای تکمیل خط هفت ۴.۲ همت، برای خط ۶ نیز ۴.۵ همت پیش بینی شده است. ۳.۷ همت برای تکمیل خطوط و بهسازی و تجهیز مراکز فرمان سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

تخصیص برای کمک به مدارس استثنایی ۳۵۰ میلیارد تومان

وی ادامه داد: برای خرید اتوبوس ۴۰ همت در ردیف‌ها و ۱۳ همت در تبصره‌ها پیش بینی شده است. برای کمک به مدارس استثنایی ۳۵۰ میلیارد تومان، کمک فنی و اعتباری برای نوسازی تاکسی ۱۰ هزار میلیارد تومان در ردیف‌ها و تبصره‌ها و حمل و نقل معلولین ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده‌ایم.

آخوندی همچنین تصریح کرد: برای آزادراه شهید شوشتری ۴۰۰ میلیارد تومان، برای بزرگراه شهید بروجردی ۲۰۰ میلیارد تومان و اصلاح تقاطع‌های غیرهمسطح ۲۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم. همچنین بودجه مناطق ۲۲ گانه از ۴۲ همت در متمم بودجه امسال به ۵۸ همت در بودجه سال آینده افزایش یافته است.