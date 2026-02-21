وقوع یک فقره قتل در لنگرود؛ قاتل کمتر از یک ساعت دستگیر شد

جوان آنلاین: سرهنگ ارسلان صبح‌زاهدی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در محدوده استحفاظی کلانتری ۱۱، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شده و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

به گزارش مهر، وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد جوانی ۲۱ ساله به علت اختلافات شخصی با فردی ۲۰ ساله درگیر شده و در جریان این نزاع با ضربه چاقو مجروح شده که متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود تصریح کرد: قاتل پس یکساعت از ارتکاب جرم توسط ماموران کلانتری ۱۱ دستگیر شد.

سرهنگ صبح‌زاهدی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی، تاکید کرد: پلیس با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز و برهم‌زننده نظم و امنیت عمومی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.