جوان آنلاین: «حازم قاسم»، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، شنبه شب به شدت اقدام رژیم صهیونیستی در ممانعت از ورود نسخه‌های قرآن کریم به نوار غزه را محکوم کرد و این اقدام را تداوم جنگ مذهبی و فرهنگی علیه فلسطینی‌ها تلقی کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، حازم قاسم تصریح کرد: «رژیم اشغالگر که مساجد غزه را ویران کرده، قرآن‌ها را سوزانده و کتابخانه‌ها را نابود کرده است، اکنون حتی از ورود قرآن به دست مردم نوار غزه نیز جلوگیری می‌کند. به‌راستی اینها دیگر چه موجوداتی هستند که مانع رسیدن کلام‌الله مجید به مؤمنان می‌شوند؟»

سخنگوی حماس با انتقاد از سکوت و انفعال جهان اسلام در قبال محاصره همه جانبه غزه، تاکید کرد: «این چه ناتوانی است که گریبانگیر امتی بزرگ شده است، به گونه‌ای که نمی‌تواند حتی ابتدایی‌ترین نیاز‌ها شامل غذا، دارو و اکنون نسخه‌های قرآن را برای مردم مظلوم غزه وارد کند؟»