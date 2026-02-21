کد خبر: 1345767
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

شمار زیادی داعشی از اردوگاه «الهول» سوریه فرار کردند

شمار زیادی داعشی از اردوگاه «الهول» سوریه فرار کردند روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر و از جمله شمار زیادی از عناصر گروه تروریستی داعش از اردوگاه «الهول» در سوریه فرار کرده‌اند.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: سازمان اطلاعات آمریکا معتقد است بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر و از جمله شمار زیادی از اعضای داعش از اردوگاه الهول در سوریه فرار کرده و اکنون در سراسر این کشور پراکنده شده‌اند.

به گزارش ایرنا، این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی که در آخرین ارزیابی‌های اطلاعاتی دخیل بوده‌اند، نوشت: امنیت در این اردوگاه در هفته‌های اخیر پس از آنکه نیرو‌های دولتی سوریه، نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) را که سال‌ها از این اردوگاه محافظت می‌کردند، بیرون راندند، از بین رفته است.

در همین راستا، روزنامه «فایننشال تایمز» پیش از این به نقل از منابع خود گزارش داده بود که هزاران زندانی که در اردوگاه الهول نگهداری می‌شدند، موفق به فرار از طریق روزنه‌های حصار اطراف اردوگاه شده و در سراسر خاک سوریه پراکنده شده‌اند و برخی از آنها توانسته‌اند به طور غیرقانونی خود را به عراق و ترکیه برسانند.

فایننشال تایمز افزود: مشخص نیست چه کسی به فرار زندانیان کمک کرده است. برخی، انگشت اتهام را متوجه مقام‌های دولتی سوریه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر می‌گویند قبایل محلی که با گروه تروریستی داعش همکاری می‌کنند، به فرار آن‌ها کمک کرده‌اند.

نیرو‌های امنیتی دولت موقت سوریه، طی هفته‌های گذشته در پی توافقی بین دولت دمشق و قسد، کنترل اردوگاه الهول را بدست گرفته‌اند.

این اقدام بخشی از استقرار گسترده‌تر نیرو‌های امنیتی سوریه در مناطقی از شمال و شرق این کشور است که تحت کنترل قسد است.

اردوگاه الهول در دوران اوج فعالیت خود، حدود ۲۴ هزار نفر از جمله حدود ۱۵ هزار سوری و حدود ۶۳۰۰ زن و کودک خارجی از ۴۲ ملیت را در خود جای داده بود. اکثر کشور‌هایی که این افراد ملیت آنها را دارند، از تحویل گرفتن آن‌ها خودداری می‌کردند.

برچسب ها: داعش ، سوریه ، گروه تروریستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار