شمار زیادی داعشی از اردوگاه «الهول» سوریه فرار کردند

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: سازمان اطلاعات آمریکا معتقد است بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر و از جمله شمار زیادی از اعضای داعش از اردوگاه الهول در سوریه فرار کرده و اکنون در سراسر این کشور پراکنده شده‌اند.

به گزارش ایرنا، این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی که در آخرین ارزیابی‌های اطلاعاتی دخیل بوده‌اند، نوشت: امنیت در این اردوگاه در هفته‌های اخیر پس از آنکه نیرو‌های دولتی سوریه، نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) را که سال‌ها از این اردوگاه محافظت می‌کردند، بیرون راندند، از بین رفته است.

در همین راستا، روزنامه «فایننشال تایمز» پیش از این به نقل از منابع خود گزارش داده بود که هزاران زندانی که در اردوگاه الهول نگهداری می‌شدند، موفق به فرار از طریق روزنه‌های حصار اطراف اردوگاه شده و در سراسر خاک سوریه پراکنده شده‌اند و برخی از آنها توانسته‌اند به طور غیرقانونی خود را به عراق و ترکیه برسانند.

فایننشال تایمز افزود: مشخص نیست چه کسی به فرار زندانیان کمک کرده است. برخی، انگشت اتهام را متوجه مقام‌های دولتی سوریه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر می‌گویند قبایل محلی که با گروه تروریستی داعش همکاری می‌کنند، به فرار آن‌ها کمک کرده‌اند.

نیرو‌های امنیتی دولت موقت سوریه، طی هفته‌های گذشته در پی توافقی بین دولت دمشق و قسد، کنترل اردوگاه الهول را بدست گرفته‌اند.

این اقدام بخشی از استقرار گسترده‌تر نیرو‌های امنیتی سوریه در مناطقی از شمال و شرق این کشور است که تحت کنترل قسد است.

اردوگاه الهول در دوران اوج فعالیت خود، حدود ۲۴ هزار نفر از جمله حدود ۱۵ هزار سوری و حدود ۶۳۰۰ زن و کودک خارجی از ۴۲ ملیت را در خود جای داده بود. اکثر کشور‌هایی که این افراد ملیت آنها را دارند، از تحویل گرفتن آن‌ها خودداری می‌کردند.