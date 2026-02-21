داعش، دولت الجولانی را تهدید کرد

گروه تروریستی داعش با انتشار یک پیام صوتی، دولت موقت سوریه و «احمد الشرع» (ابو محمد الجولانی) رئیس‌جمهور خودخوانده این کشور را به‌طور مستقیم تهدید کرد.

جوان آنلاین: گروه تروریستی داعش، شامگاه شنبه فایل صوتی را منتشر کرد که آن را به «ابوحذیفه انصاری» سخنگوی خود منسوب کرده است.

به گزارش ایسنا، در این پیام صوتی، سخنگوی داعش دولت موقت سوریه را «دولتی سکولار و مرتد از دین» توصیف کرده و می‌گوید که «جنگ با آن برای پاک‌سازی شام واجب است».

به نقل از روسیا الیوم، وی همچنین تصریح کرد که «پایان احمد الشرع تفاوتی با پایان بشار اسد نخواهد داشت».

سخنگوی داعش تاکید کرد که سوریه «اکنون تحت حاکمیت ترکیه و آمریکا قرار دارد».

بر اساس محتوای منتشرشده، ابو حذیفه انصاری همچنین گفت که «نظام الجولانی تحت نفوذ آمریکا قرار دارد و الجولانی تحت تأثیر شیاطین ترک و غربی است».

او عملیات موسوم به «بازدارندگی تجاوز» (حملاتی که به پایان کار نظام سابق سوریه انجامید) را «نمایشی ترکی با کارگردانی آمریکا» خواند و گفت: «سوریه را صلیبی‌ها اداره می‌کنند و الجولانی عروسکی بی‌روح است که از جلوی صحنه هدایت می‌شود، نه از پشت آن».