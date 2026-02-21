مسئول اردنی: اراضی ما هرگز برای حمله به ایران استفاده نخواهد شد

جوان آنلاین: تلویزیون اردن به نقل از یک مسئول گزارش داد که از اراضی اردن علیه ایران و حمله به آن استفاده نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی افزود که اردن امیدوار است مذاکرات کنونی میان ایالات متحده آمریکا و ایران به توافق سیاسیای بیانجامد که مانع از جنگ در منطقه شود.
تلویزیون اردن به نقل از مسئولان دیگر نیز اعلام کرد که حضور نظامی آمریکا در اردن در چارچوب توافقنامههای دفاعی میان دو کشور است.
طی روزهای گذشته اخباری درخصوص حضور نظامی گسترده امریکا در پایگاههای اردن منتشر شد.
پیش از این برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات نیز ضمن اعلام موافقت با مذاکرات، بر مخالفت خود با استفاده از حریم هوایی، اراضی و یا آبهای سرزمینی برای حمله به ایران تاکید کردند.