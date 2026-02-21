رئیس‌جمهور اوکراین تحریم‌هایی را علیه ۴۶ شهروند روسی، ۲ ایرانی و ۴۴ شرکت روسی اعمال کرد.

جوان آنلاین: «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین شامگاه شنبه ادعا کرد: «بسته دوم تحریم‌ها ۴۶ شهروند روسی، ۲ شهروند ایرانی و ۴۴ شرکت روسی را که به مجتمع نظامی ـ صنعتی روسیه خدمات ارائه می‌دهند، هدف قرار می‌دهد.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، ضمیمه‌های این فرمان ریاست‌جمهوری اوکراین، شرکت‌های مرتبط با عملیات صنعتی، مهندسی و تحقیقات را شامل می‌شود.

این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها، لغو مجوز‌ها و بازدید‌های رسمی، ممنوعیت انتقال مالکیت معنوی، فسخ توافق‌نامه‌های تجاری، مبادلات فرهنگی و علمی و لغو تمام جوایز دولتی اوکراین است.

دولت اوکراین چندین دور تحریم علیه روسیه اعمال کرده است.

سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفته است که تحریم‌های کی‌یف علیه سیاستمداران روسی نیازی به پاسخ ندارد.