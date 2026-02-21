کد خبر: 1345760
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

توافق اردن و ونزوئلا برای گسترش همکاری‌های اقتصادی

توافق اردن و ونزوئلا برای گسترش همکاری‌های اقتصادی اردن و ونزوئلا توافق کردند که یک نقشه راه برای شناسایی حوزه‌های موجود همکاری اقتصادی تدوین و در عین حال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک را بررسی کنند.

جوان آنلاین: از آناتولی، این توافق در جریان دیدار‌های جداگانه بین ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن و دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا و همچنین ایوان گیل وزیر امور خارجه ونزوئلا در جریان یک سفر اعلام نشده صفدی به کاراکاس پایتخت ونزوئلا بدست آمد.

به گزارش ایرنا، طبق بیانیه‌ای که روز شنبه توسط وزارت امور خارجه اردن منتشر شد، رودریگز روز جمعه از صفدی استقبال کرد و طی آن، تمایل ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برای توسعه بیشتر روابط بین دو کشور را به او ابلاغ کرد.

در این بیانیه آمده است که رودریگز نیز به نوبه خود بر علاقه ونزوئلا به تقویت روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کرد.

در این گفت وگوها، علاوه بر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک، فرصت‌های تقویت همکاری در چندین بخش اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

طبق این بیانیه، صفدی مذاکرات گسترده‌ای را با ایوان گیل همتای ونزوئلایی خود در مورد راه‌های تقویت همکاری در بخش‌های کلیدی از جمله انرژی، نفت و گاز، گردشگری، فرهنگ، تجارت و سرمایه‌گذاری انجام داد.

دو مقام همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند و بر اهمیت تلاش‌های مشترک برای ارتقای امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی تأکید کردند.

صفدی و گیل توافق کردند که یک نقشه راه مشخص برای شناسایی بخش‌های اقتصادی مهم، سازوکار‌های همکاری و گام‌هایی برای تسریع امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه لازم برای پیشبرد روابط تدوین کنند.

وزرای خارجه اردن و ونزوئلا همچنین توافق کردند که یادداشت تفاهمی در مورد مشاوره‌های سیاسی برای برگزاری جلسات منظم با هدف تقویت دوستی و همکاری بین دو کشور امضا کنند.

وزارت امور خارجه اردن عصر جمعه اعلام کرد که صفدی برای یک سفر کاری وارد کاراکاس شده است.

برچسب ها: اردن ، ونزوئلا ، همکاری اقتصادی
