پس از اینکه رئیس‌جمهور آمریکا از افزایش نرخ تعرفه جهانی از ۱۰ به ۱۵ درصد خبر داد، برخی کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه و آلمان به این تصمیم واکنش نشان دادند.

جوان آنلاین: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه شنبه اعلام کرد کرد که تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را به «سطح کاملا مجاز و قانونی» ۱۵ درصدی افزایش خواهد داد و در عین حال مدعی شد که این تعرفه‌های برای کشور‌هایی است که «بسیاری از آنها دهه‌هاست از ایالات متحده کلاهبرداری می‌کنند».

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسانه خبری «بی‌بی‌سی»، برخی کشور‌ها از جمله کشور‌های اروپایی به این تصمیم دونالد ترامپ واکنش تندی را نشان دادند.

«فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان ضمن آنکه عدم قطعیت مربوط به مسئله تعرفه‌ها را «سم» خواند، گفت: «بزرگترین سم برای اقتصاد اروپا و ایالات متحده، این عدم قطعیت مداوم در مورد تعرفه‌ها است و این عدم قطعیت باید پایان یابد.»

او به خبرنگاران در آلمان گفت که پیش از سفر قریب‌الوقوع خود به ایالات متحده، با سایر کشور‌های اتحادیه اروپا در مورد یک موضع مشترک همکاری نزدیکی خواهد داشت.

مرتس افزود: «من با یک موضع هماهنگ اروپایی به واشنگتن خواهم رفت.»

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه نیز ضمن اشاره به پیامد‌های تعرفه‌های جدید جهانی، گفت: «فرانسه دقیقا عواقب آنچه می‌توان انجام داد را بررسی خواهد کرد و ما خود را با آن وفق خواهیم داد.»

رئیس‌جمهور فرانسه ضمن هشدار نسبت به «اقدامات متقابل»، تاکید کرد: «منصفانه‌ترین قوانین ممکن شامل عمل متقابل باشد، نه تحمل تصمیمات یکجانبه. همچنین، من فکر می‌کنم ما باید رویکردی را برای کاهش تنش‌های بین‌المللی هدف قرار داده و به نوسازی اقتصاد خود ادامه دهیم.»