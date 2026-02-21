نتانیاهو به دنبال افزایش بودجه تسلیحاتی و کاهش وابستگی به آمریکا است

رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم در حال پیگیری طرحی گسترده برای تقویت صنعت تسلیحات داخلی این رژیم است؛ پروژه‌ای که ارزش آن حدود ۱۰۸ میلیارد دلار برآورد شده و هدفش پایه‌گذاری یک صنعت مهمات و تسلیحات مستقل در سال‌های آینده عنوان شده است.

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رژیم صهیونیستی در حال حاضر پانزدهمین واردکننده بزرگ سلاح در جهان به شمار می‌رود و حدود ۲ درصد از کل واردات تسلیحاتی جهان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا، آمریکا با سهمی حدود ۶۹ درصدی، بزرگ‌ترین تأمین کننده سلاح برای رژیم اسرائیل محسوب می‌شود و پس از آن آلمان با ۳۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد و ایتالیا با حدود ۰.۹ درصد در جایگاه بعدی است. همچنین کشور‌هایی مانند انگلیس، فرانسه و اسپانیا نیز سهم‌های کمتری در تامین تجهیزات نظامی برای این رژیم دارند.

با این حال، نتانیاهو اعلام کرده است که تل‌آویو در پی عبور از مرحله وابستگی به تأمین کنندگان خارجی است.

وی از موافقت خود با تخصیص حدود ۱۰۸ میلیارد دلار طی یک دهه آینده برای توسعه یک صنعت مستقل تولید مهمات خبر داده و تاکید کرده است که این برنامه با هدف کاهش وابستگی به هر طرفی، حتی متحدان دنبال می‌شود.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این رویکرد در شرایطی مطرح شده است که برخی از متحدان این رژیم از جمله آمریکا، انگلیس و آلمان در پی جنگ غزه محدودیت‌هایی بر فروش برخی اقلام تسلیحاتی اعمال کرده‌اند. همچنین در برخی از این کشور‌ها درخواست‌هایی برای توقف صادرات سلاح یا اعمال تحریم‌ها علیه رژیم اسرائیل مطرح کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، طرح جدید می‌تواند شامل توسعه خطوط تولید داخلی برای مهمات پیشرفته، سامانه‌های تسلیحاتی و تجهیزات راهبردی باشد تا رژیم صهیونیستی در تأمین نیاز‌های نظامی خود وابستگی کمتری به بازار‌های خارجی داشته باشد.