زلنسکی: جلسات آتی در ژنو با مسکو و واشنگتن نباید خالی از محتوا باشد

جوان آنلاین: به نقل از تاس، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه اعلام کرد: جلسات آتی در ژنو با مسکو و واشنگتن نباید خالی از محتوا باشد. من به مذاکره کننده ارشدمان (عمروف) دستور داده‌ام تا با دوستانمان در ترکیه و خاورمیانه (غرب آسیا) برای کمک به ما در روند دیپلماتیک همکاری کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور اوکراین در ادامه ادعا کرد: در طول مذاکرات ژنو، آمریکا به وضوح دید که این روس‌ها هستند که مانع مذاکرات می‌شوند؛ پس نشست بعدی نباید اتلاف وقت باشد. از نزدیک هماهنگ خواهیم بود تا اطمینان حاصل شود که اروپا در تمام فرآیند‌ها مشارکت دارد.