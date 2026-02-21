دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست تقدیر از خادمان رضوی و فعالان نهاد‌های مردمی در حوزه پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی‌های حقوقی، بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت نهاد‌های مردمی و ضرورت تحلیل گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی اقدامات مؤثر تاکید کرد.

جوان آنلاین: علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست تقدیر از خادمان رضوی و فعالان نهاد‌های مردمی در حوزه پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی‌های حقوقی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، بر ضرورت بهره‌مندی از برکات معنوی این ماه تأکید کرد و گفت: امیدوارم همه عزیزان از فضای معنوی ماه مبارک رمضان بهره کافی را ببرند.

به گزارش ایسنا، دادستان تهران با اشاره به وظایف دستگاه قضایی، اظهار کرد: وظیفه اصلی ما حفظ و صیانت از جامعه در برابر آسیب‌ها، انحرافات، آلودگی‌ها و همچنین مقابله با کوتاهی‌ها و قصور‌هایی است که ممکن است در انجام مسئولیت‌ها رخ دهد و باید در این مسیر گام‌های مثبت و مؤثری برداشته شود.

وی با بیان اینکه خدمات نهاد‌های مردمی بر کسی پوشیده نیست، افزود: امروز در همه حوزه‌ها، نهاد‌های مردمی می‌توانند تأثیرگذار و دارای نقش اساسی باشند. در قوه قضاییه نیز این نقش می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم، سازش، اصلاح و بازپروری مجرمان و بزهکاران جاری و ساری باشد و دستگاه قضایی می‌تواند از ظرفیت این نهاد‌ها در انجام مأموریت‌های خود بهره ببرد.

صالحی با اشاره به برخی کاستی‌ها در استفاده از این ظرفیت‌ها، تصریح کرد: متأسفانه آن‌گونه که باید از ظرفیت نهاد‌های مردمی استفاده نشده و حتی در حوزه قانون‌گذاری نیز شاید اقدامات مؤثر و متناسبی صورت نگرفته باشد. همچنین در معرفی و عرضه خدمات این نهاد‌های مهم به جامعه نیز کم‌کاری‌هایی وجود داشته و لازم است مردم در جریان خدمات گسترده این مجموعه‌ها قرار گیرند.

** تاکید بر برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد سامانه‌های ارتباطی

دادستان تهران یکی از راهکار‌های استفاده بهینه از ظرفیت نهاد‌های مردمی را برگزاری نشست‌های توجیهی و آموزشی دانست و گفت: متناسب با تکالیفی که قوه قضاییه از این نهاد‌ها انتظار دارد، لازم است معاونت منابع انسانی و فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزشی، نشست‌های تبیینی و برنامه‌های توجیهی برگزار کند تا بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به شکل مؤثرتری انجام شود.

وی ایجاد ارتباط سامانه‌ای با نهاد‌های مردمی را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد و افزود: باید در سطح استان و در قوه قضاییه سامانه‌های هوشمند و جامع ایجاد شود تا ارتباط منسجم و مؤثری با نهاد‌های مردمی در حوزه‌های مختلف برقرار شود.

** توسعه تعاملات تخصصی و ایجاد بستر فعالیت در مراجع قضایی

صالحی بر ایجاد و توسعه نهاد‌های مردمی متناسب با اولویت‌های اجتماعی، بومی و منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: لازم است با حضور مسئولان و نمایندگان اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه و اعضای هیئت مدیره انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نشست‌های تخصصی برگزار و از ظرفیت نخبگان فعال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده شود تا ضمن تبادل نظر، از تجربه و تخصص نهاد‌های موفق بهره‌مند شویم.

وی همچنین ایجاد فضا و بستر مناسب برای فعالیت نهاد‌های مردمی در مراجع قضایی را ضروری دانست و اظهار کرد: مدیران قضایی، مدیران زندان‌ها و مدیران شورا‌های حل اختلاف می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، فضا‌هایی را در زندان‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دادگستری‌ها و دادسرا‌ها پیش‌بینی کنند تا از ظرفیت نهاد‌های مردمی در حوزه‌هایی همچون پیشگیری، احیای حقوق عامه، اصلاح و درمان مجرمان، عدالت ترمیمی، صلح و سازش و حمایت از بزه‌دیدگان استفاده شود.

** بهره‌گیری از داده‌های جرم و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها

دادستان تهران با اشاره به اهمیت تحلیل داده‌های جرایم، گفت: در حوزه پیشگیری می‌توان با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های مرتبط با جرایم، نشست‌هایی با نهاد‌های مردمی برگزار کرد و از آنها خواست با توجه به این داده‌ها و تحت نظارت دستگاه قضایی، در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم برنامه‌ریزی و همکاری کنند.

وی انعقاد تفاهم‌نامه میان دادگستری‌ها و نهاد‌های مردمی را از دیگر راهکار‌های مؤثر دانست و افزود: این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند موجب انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها و برنامه‌محور شدن همکاری‌ها شود و استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و نهاد‌های مردمی را در حوزه‌های مختلف تسهیل کند.

** ضرورت تحلیل گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی اقدامات مؤثر

صالحی با اشاره به سامانه‌های گزارش‌دهی تخلفات در سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: لازم است گزارش‌های مردمی مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد تا دستگاه‌هایی که دچار ضعف یا کم‌کاری هستند شناسایی شده و نسبت به رفع نواقص اقدام شود.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت نهاد‌های مردمی تأکید کرد و گفت: از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها و فضای مجازی باید فعالیت‌های مؤثر این نهادهابه مردم معرفی شود و از مجموعه‌های موفق تقدیر به عمل آید.

** تجربه موفق «مجتمع‌های شوق زندگی» در دادسرای تهران

دادستان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تجربه «مجتمع‌های شوق زندگی ۱ و ۲» در دادسرای تهران، اظهار کرد: در این مجتمع‌ها از ظرفیت چند نهاد مردمی استفاده شده و این همکاری‌ها به‌ویژه در حوزه رسیدگی به وضعیت کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و کودکان کار و خیابانی بسیار مؤثر بوده است.

وی ضمن قدردانی از تمامی نهاد‌های مردمی فعال در این حوزه و نمایندگان حاضر در جلسه، از تلاش‌ها و همکاری‌های آنان تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که این تعاملات در مسیر صیانت از جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی تقویت و گسترش یابد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست از جمعی از فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تقدیر به عمل آمد.