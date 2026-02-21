هزاران نفر از فعالان حقوق بشری و مخالفان نژادپرستی روز شنبه دوم اسفند ۱۴۰۴ در منچستر با برگزاری تظاهرات گسترده، اقدامات خشونت‌آمیز و تبلیغات نژادپرستانه گروه‌های راست افراطی را محکوم کردند.

جوان آنلاین: شرکت‌کنندگان در این حرکت اعتراضی با سردادن شعار‌هایی علیه فاشیسم، نژادپرستی و در حمایت از پناهجویان، پلاکارد‌هایی با مضامین «نه به فاشیسم»، «نه به نژادپرستی» و «نازیسم دیگر تکرار نخواهد شد» در دست داشتند.

به گزارش ایرنا، معترضان تاکید کردند که هدف آنها جلوگیری از عادی‌سازی گفتمان نفرت در خیابان‌های انگلیس است و به همین دلیل در برابر راهپیمایی گروه راست‌افراطی صف‌آرایی کرده‌اند.

هواداران گروه بدنام و راست‌افراطی «اول بریتانیا» هم با شعارنوشته‌هایی که بر مهاجرت معکوس و اخراج‌های گسترده تاکید داشت، در خیابان‌های مرکزی شهر تظاهرات کردند.

هم‌زمان پلیس منچستر با استقرار گسترده نیرو‌ها تلاش کرد مسیر دو تجمع از هم جدا بماند و از برخورد مستقیم جلوگیری شود. با این حال طبق گزارش پلیس، شش نفر در ارتباط با نقض نظم عمومی و تعرض به نیرو‌های امدادی بازداشت شده‌اند.

بو کریگ رئیس شورای شهر منچستر، پیش از تظاهرات امروز تاکید کرده بود که مردم این شهر از حضور اعضای «اول بریتانیا» استقبال نمی‌کند و خواستار ارسال این پیام روشن از سوی شهروندان شد که «نفرت جایی در شهر ندارد». گروه‌های ضد فاشیست هم در بیانیه‌ای، راهپیمایی راست‌افراطی‌ها را تلاشی برای جلب توجه با زبان نژادپرستانه توصیف کرده و از مردم خواستند با این گفتمان مقابله کنند.

کارشناسان بر این باورند که برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) زمینه را برای افزایش بیگانه‌هراسی و نژادپرستی در این کشور فراهم کرده است.

پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، اختلافات داخلی بر سر مهاجرت و اقتصاد شدت گرفته و فضای اجتماعی ملتهب‌تر شده است. افزایش محبوبیت گروه‌های راست‌گرا و افزایش حملات علیه اقلیت‌ها را می‌توان از جمله پیامد‌های این تحول نامید.

اما تظاهرات امروز نشان داد که مخالفان نژادپرستی مصمم‌اند در برابر گسترش نفرت ایستادگی کنند.

آنها در راهپیمایی امروز تأکید کردند که با تمام توان در برابر نفرت‌پراکنی، فاشیسم و نژادپرستی ایستادگی خواهند کرد.