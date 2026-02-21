مقام سعودی: امارات اسب تروای اسرائیل/ جنگ با ایران قمار پرهزینه است

مقام سعودی، سناریوی ماجراجویی علیه ایران را «قماری عظیم، کاملاً غیرواقع‌بینانه وبه‌شدت بی‌پروا» توصیف کرد.

جوان آنلاین: احمد التویجری، عضو پیشین شورای مشورتی عربستان سعودی، در گفت‌و‌گو با سردبیر وب‌سایت (Middle East Eye) با اشاره به تنش‌های فزاینده در منطقه گفت: ایران ونزوئلا نیست و کارت‌های زیادی در اختیار دارد که می‌تواند در شرایط بحرانی از آنها استفاده کند؛ کارت‌هایی که بسیار ویرانگر است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: ایران این توان را دارد که پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد و حتی در صورت احساس تهدید وجودی، ممکن است دامنه واکنش خود را گسترش دهد؛ به‌گونه‌ای که همه موجودیت‌های منطقه در معرض خطر قرار بگیرند، خلیج فارس دچار چالش و تنگه هرمز بسته شود.

التویجری با اشاره به احتمال گسترش دامنه درگیری تصریح کرد: این احتمال نیز وجود دارد که ایران فراتر از این سناریو‌ها عمل کرده و با موشک‌های بالستیک ویرانگرتر، رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد.

این مقام پیشین سعودی، سناریوی رویارویی نظامی با ایران را «قماری عظیم، کاملاً غیرواقع‌بینانه و به‌شدت بی‌پروا» توصیف کرد و گفت: به همین دلیل عربستان سعودی تمام تلاش و وزن سیاسی خود را به کار گرفت تا تا حد امکان از وقوع چنین وضعیتی جلوگیری کند.

التویجری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، با انتقاد از نقش امارات متحده عربی در تحولات منطقه، گفت: امارات به «اسب تروای اسرائیل» تبدیل شده است. ابوظبی در حال اجرای جاه‌طلبی‌ها و اهداف اسرائیل است و به‌جای آن‌که یک متحد صادق باشد، نقش اسب تروا را برای تل‌آویو ایفا می‌کند.