جوان آنلاین: آقای زیدآبادی دوباره متن روزنامه جوان را تحریف کرده و نوشته است او بر مبنای قانون اساسی سخن از رفراندوم گفته است. در غیراخلاقیبودن نوشتههای او همین بس که باکی از تحریف و مغالطهی پهلوانپنبه ندارد، زیرا ما در روزنامه به نگاه دوگانهانگار و نسبیگرایی او نقد کرده بودیم. ضمن اینکه خودش بهتر میداند که چه فهم نامعقولی از اصول قانون اساسی دارد و دنیا و قوانین اساسی جهان را هم میبیند و اینکه کشورهایی که همین اصل را در قانون خود دارند، هفتهای دو سه رفراندوم برگزار میکنند! پس کمی باید فکر کند که شاید قانون اساسی رفراندوم را برای ارضای خواستههای متفکرینی مثل او وضع نکرده است.
برخی معتقدند زیدآبادی کمتر چیزی میگوید که از کینه زندانی که رفته است نباشد و با کینه آن روزهای زندان تحلیل میکند، بنابراین نوشتههایش اصالتی ندارد. ما باور نمیکردیم تا اینکه در پاسخ به ما که به او نوشتهایم وقتی حاضر نیستی دروغت را اصلاحکنی چرا توصیههای اخلاقی به دیگران میکنی، مسئله زندانرفتن خودش را پیش کشیده است که دلیلی است بر درستی آن ادعا! آقای زیدآبادی به ناسزا و ناروا و با دروغ به نویسندگان روزنامه جوان که همگی از استادان دانشگاه و روزنامهنگاران حرفهای برآمده از دانشگاه هستند، توهین کرده و نوشته است: «دوستان و همفکرانِ کارکنان روزنامه جوان، در انفرادی سال ۸۸ مرا بدون هیچ دلیل و بدون ارتکاب هرگونه جرمی، به مرز جنون رساندند...». این دروغش را باید با سند روشن کند. تا آنجا که ما میبینیم و میدانیم بسیاری از اصلاحطلبان سابقه حضور در دستگاههای امنیتی را داشته و دارند و این ادعای آقای زیدآبادی احتمالاً نوعی قیاس به نفس است.
روزنامه جوان جوابیه قبلی را که ایشان مدعی شده ندیده است، دوباره به حساب تلگرامیاش که در آن روزانه فعال است، فرستاده است.