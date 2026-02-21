معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت به مشکلات بخش خصوصی واقف است، ادامه داد: دولت در حال پیگیری حل این مشکلات در قالب اصلاحات ساختار اقتصادی است.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف شامگاه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴ در جلسه مجمع کارآفرینان، با تشکر از بخش خصوصی بابت همراهی و همکاری با دولت، گفت:از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم با شرایط جنگی روبه‌رو بودیم و به همین دلیل درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت افت کرد، اما شما کارآفرینان در همین شرایط هم از دولت حمایت کردید.

به گزارش مهر، معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به تلاش دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی، بیان کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم تاکنون حدود یک میلیارد دلار بدهی دولت به بخش خصوصی پرداخت شده است، اما همچنان این بدهی وجود دارد. در اصلاحات اقتصاد اخیر توجه شده بود که سازوکاری برای پرداخت این بدهی دیده شود، ولی به هر حال درآمد‌های دولت هم کاهش یافته است، اما دولت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا این بدهی را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه دولت به مشکلات بخش خصوصی واقف است، افزود: ما به فعالیت بخش خصوصی در طول جنگ ۱۲ روزه افتخار می‌کنیم و به همکاری آنها اطمینان داریم.

عارف یادآور شد: در ابتدای انقلاب اسلامی، صنایع با شعار عدالت، دولتی شد، چون تصور بر این بود که دولت بهتر از بخش خصوصی عمل می‌کند. اما خیلی زود این اشتباه پذیرفته شد و از برنامه سوم توسعه، دولت به این نتیجه رسید که باید بخش خصوصی در کشور نقش داشته باشد، اگرچه اجرایی کردن این نگاه جدید به زمان نیاز داشت.

وی گفت: از زمان تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، این باور ایجاد شد که دولت نمی‌تواند تصدی‌گری کند. در ادامه هم با تصویب و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، حرکت جدی به سمت خصوصی‌سازی آغاز شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات بخش بروکراسی برای بخش خصوصی، گفت: دولت‌ها معمولاً نگاه قیم مآبانه دارند، چون برای کسب درآمد زحمت نمی‌کشند و انفال را هزینه می‌کنند، در حالی که نفت به عنوان انفال به دولت تعلق ندارد، بلکه ارزش افزوده آن فقط به دولت تعلق دارد.

عارف در ادامه، با اشاره به تغییر نگاه به بخش خصوصی افزود: ما در دولت معتقدیم همه امور باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت فقط در مواردی باید اقدام کند که بخش خصوصی انگیزه فعالیت ندارد. این نگاه حاکمیت به بخش خصوصی است، ولی تا این نگاه حاکم شود و ضوابط و مقررات آن هم اصلاح گردد، بخش خصوصی صبر پیشه کرده و نگاه مثبت به تغییر این دیدگاه داشته باشد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه دولت به مشکلات بخش خصوصی واقف است، ادامه داد: دولت در حال پیگیری حل این مشکلات در قالب اصلاحات ساختار اقتصادی است. اولویت دولت تأمین ارز برای بخش خصوصی است، اما تبدیل دو تالار بانک مرکزی به یک تالار مسائلی را پیش آورد، ولی اکنون برای تأمین ارز مشکلی نداریم و در بیشتر روز‌ها عرضه بیشتر از تقاضا شده است.

عارف در ادامه افزود: ستاد صنایع تحول‌آفرین در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با رویکرد توسعه و حمایت از این صنایع ایجاد شده است و بخش خصوصی می‌تواند در این ستاد نماینده معرفی کند. دولت تعهد بالایی در برنامه هفتم پیشرفت برای رشد اقتصادی دارد و برای دستیابی به این هدف، بخش خصوصی باید کمک کند. رشد اقتصادی و مهار تورم جز با کمک بخش خصوصی و تفکر دانش‌بنیان میسر نمی‌شود.

وی با تأکید بر تلاش دولت برای تأمین سرمایه در گردش صنایع، یادآور شد: دولت آمادگی را دارد که در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت با بخش خصوصی همکاری و همراهی کرده تا مشکلات آنان حل شده و به بازار‌های منطقه وارد شوند. دولت همچنین آمادگی را دارد که با کارآفرینان جلسات منظم داشته باشد.

در این جلسه، تعدادی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان ضمن اشاره به مشکلات بخش تولید، به ارائه دیدگاه‌ها و راهکار‌های خود برای حل این مشکلات پرداختند.