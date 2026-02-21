جوان آنلاین: رئیس‌جمهور خطاب به ورزشکاران جانباز و توان‌یاب، گفت: شما در مقابل مشکلات تسلیم نشدید، ما نیز با وجود تمام مشکلاتی که ایجاد کردند و زخم‌هایی که بر پیکر جامعه ما زدند، تسلیم مشکلات و زورگویی‌ها نمی‌شویم.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان روز گذشته در آیین تجلیل از مدال آوران پارالمپیک، افزود: ما در خدمت افتخارآفرینان کشور، بودیم، هستیم و خواهیم بود و هر تلاشی که از ما ساخته باشد که بتوانیم بستر را برای مبارزه جانانه شما جهت رشد و سربلندی ایرانمان آماده کنیم، کوتاهی نخواهیم کرد. نگاهی که به قله‌ها، عزت و سربلندی است، در مقابل هیچ محدودیتی سر خم نمی‌کند؛ چنین روحیه و باوری و انسان‌هایی که به تمام محدودیت‌ها پشت می‌کنند و تلاش می‌کنند به قله‌ها دست پیدا کنند، بسیار با ارزش است. درسی است برای بقیه کسانی که زندگی می‌کنند؛ انسان‌هایی که این باور را دارند که برای کشور عزت و سربلندی خلق کنند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست که کمبود‌ها را جبران کنیم، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم که شرمنده شما عزیزان نباشیم و بستر مناسب را با سرعت و قدرت برای شما آماده کنیم. پزشکیان با اشاره به افتخارات کسب شده از سوی ورزشکاران توان‌یاب، تأکید کرد: به عنوان یک ایرانی به شما افتخار می‌کنم، به غرور و تلاش و وجود شما افتخار می‌کنم و امیدواریم که شرمنده تلاش و پایداری شما نباشیم. ما تا پای جان برای ایران عزیزمان تلاش خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: مشکلات زیادی برای ما ایجاد می‌کنند، با کمبود‌های بسیاری مواجه هستیم، اما در دولت تلاش می‌کنیم که با وحدت و همدلی بر تمام این کمبود‌ها و مشکلات و نامردی‌ها و ناجوانمردی‌ها غلبه کنیم. ما در مقابل مشکلات سر خم نخواهیم کرد و تلاش می‌کنیم برای ایران عزیز عزت و سربلندی خلق کنیم. پزشکیان با بیان اینکه تا جان در بدن داریم پای کار ایران هستیم، گفت: در دولت چهاردهم پیمان بستیم که حتی اگر تمام قدرت‌های جهان با ناجوانمردی ایستاده باشند که ما در مقابلشان سر خم کنیم، تسلیم نشویم. وی با اشاره به همت و تلاش ورزشکاران جانباز و توان‌یاب، ادامه داد: شما در مقابل مشکلات تسلیم نشدید، ما نیز به رغم تمام مشکلاتی که ایجاد کردند و زخم‌هایی که بر پیکر جامعه ما زدند، تسلیم مشکلات و زورگویی‌ها نمی‌شویم. ما باید زخم‌های جامعه را ترمیم کنیم، ما یک ملت و کشور هستیم، ما باید با هم ید واحده شویم و درمقابل سختی‌ها بایستیم، باید اختلافات و مشکلات را کنار بگذاریم و بر زخم‌های جامعه مرهم بگذاریم.