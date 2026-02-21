کد خبر: 1345748
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
در آیین تجلیل از مدال‌آوران پارالمپیک

پزشکیان: تسلیم مشکلات و زورگویی‌ها نخواهیم شد

پزشکیان: تسلیم مشکلات و زورگویی‌ها نخواهیم شد رئیس‌جمهور خطاب به ورزشکاران جانباز و توان‌یاب، گفت: شما در مقابل مشکلات تسلیم نشدید، ما نیز با وجود تمام مشکلاتی که ایجاد کردند و زخم‌هایی که بر پیکر جامعه ما زدند، تسلیم مشکلات و زورگویی‌ها نمی‌شویم

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور خطاب به ورزشکاران جانباز و توان‌یاب، گفت: شما در مقابل مشکلات تسلیم نشدید، ما نیز با وجود تمام مشکلاتی که ایجاد کردند و زخم‌هایی که بر پیکر جامعه ما زدند، تسلیم مشکلات و زورگویی‌ها نمی‌شویم. 
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان روز گذشته در آیین تجلیل از مدال آوران پارالمپیک، افزود: ما در خدمت افتخارآفرینان کشور، بودیم، هستیم و خواهیم بود و هر تلاشی که از ما ساخته باشد که بتوانیم بستر را برای مبارزه جانانه شما جهت رشد و سربلندی ایرانمان آماده کنیم، کوتاهی نخواهیم کرد. نگاهی که به قله‌ها، عزت و سربلندی است، در مقابل هیچ محدودیتی سر خم نمی‌کند؛ چنین روحیه و باوری و انسان‌هایی که به تمام محدودیت‌ها پشت می‌کنند و تلاش می‌کنند به قله‌ها دست پیدا کنند، بسیار با ارزش است. درسی است برای بقیه کسانی که زندگی می‌کنند؛ انسان‌هایی که این باور را دارند که برای کشور عزت و سربلندی خلق کنند. 
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست که کمبود‌ها را جبران کنیم، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم که شرمنده شما عزیزان نباشیم و بستر مناسب را با سرعت و قدرت برای شما آماده کنیم. پزشکیان با اشاره به افتخارات کسب شده از سوی ورزشکاران توان‌یاب، تأکید کرد: به عنوان یک ایرانی به شما افتخار می‌کنم، به غرور و تلاش و وجود شما افتخار می‌کنم و امیدواریم که شرمنده تلاش و پایداری شما نباشیم. ما تا پای جان برای ایران عزیزمان تلاش خواهیم کرد. 
رئیس‌جمهور تصریح کرد: مشکلات زیادی برای ما ایجاد می‌کنند، با کمبود‌های بسیاری مواجه هستیم، اما در دولت تلاش می‌کنیم که با وحدت و همدلی بر تمام این کمبود‌ها و مشکلات و نامردی‌ها و ناجوانمردی‌ها غلبه کنیم. ما در مقابل مشکلات سر خم نخواهیم کرد و تلاش می‌کنیم برای ایران عزیز عزت و سربلندی خلق کنیم. پزشکیان با بیان اینکه تا جان در بدن داریم پای کار ایران هستیم، گفت: در دولت چهاردهم پیمان بستیم که حتی اگر تمام قدرت‌های جهان با ناجوانمردی ایستاده باشند که ما در مقابلشان سر خم کنیم، تسلیم نشویم. وی با اشاره به همت و تلاش ورزشکاران جانباز و توان‌یاب، ادامه داد: شما در مقابل مشکلات تسلیم نشدید، ما نیز به رغم تمام مشکلاتی که ایجاد کردند و زخم‌هایی که بر پیکر جامعه ما زدند، تسلیم مشکلات و زورگویی‌ها نمی‌شویم. ما باید زخم‌های جامعه را ترمیم کنیم، ما یک ملت و کشور هستیم، ما باید با هم ید واحده شویم و درمقابل سختی‌ها بایستیم، باید اختلافات و مشکلات را کنار بگذاریم و بر زخم‌های جامعه مرهم بگذاریم.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: المپیک ، جانباز ، تجلیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار