سرنوشت ترامپ با قمار در جنگ 

هنوز زمان چندانی از برگزاری دور دوم گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای بین ایران و امریکا با میانجیگری عمان در ژنو نگذشته که طرفین احتمال تداوم آن را مطرح کرده بودند، اما ناگهان برخی خبر‌ها و ادعا‌های رسانه‌ای بوی تشدید تنش‌ها و احتمال بروز جنگ می‌دهد.

خبرنگار اکسیوس در گزارشی مدعی شده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا به صدور فرمان یک جنگ گسترده در خاورمیانه نزدیک شده، جنگی که ابعادی فراتر از تصور افکار عمومی خواهد داشت و ممکن است به زودی آغاز شود.

یک سناتور دموکرات امریکایی هم با انتقاد از ترامپ با اشاره به اینکه مردم امریکا برای کاهش قیمت‌ها به او رأی داده‌اند، نه جنگی دیگر در خاورمیانه، مدعی شده، اما ترامپ بی‌تاب آغاز جنگ با ایران است. البته او به این نکته هم اشاره داشته که قانون اساسی روشن است رئیس‌جمهور بدون تأیید کنگره اختیار آغاز جنگ را ندارد.

در همین راستا در فضای رسانه‌ای خبری انتشار یافته که ایران در نامه رسمی به سازمان ملل در مورد وقوع جنگ در خاورمیانه هشدار داده و اعلام کرده در صورت حمله به ایران، تمام پایگاه‌های امریکا در کشور‌های منطقه مورد حمله قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این، برخی خبر‌ها هم حاکی از تحرکات مشکوک نظامیان امریکایی و علائمی از آمادگی‌های عملیاتی آنان است که در مواردی مورد اعتراض میزبانان آنان قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، علاوه بر جناح جنگ‌طلب همراه ترامپ، باند مافیایی حاکم بر تل‌آویو و شبکه‌های فراماسونی دارای نفوذ در کار‌های حکومتی برخی کشور‌های اروپایی، مشوق ترامپ به حمله نظامی علیه ایران هستند.

حمله‌ای که می‌تواند برای تل‌آویو فرصتی برای انتقام شکست جنگ ۱۲ روزه و حتی حمله مجدد به غزه و هوا کردن طرح صلح ترامپ و خروج از بحران موجودیت با هزینه امریکا باشد و دولت‌های اروپایی هم آن را فرصتی برای تغییر وضعیت به نفع خود در ماجرای تهدید ترامپ علیه گرینلند و همچنین تحقیرشان در ماجرای اوکراین می‌دانند.

در نقطه مقابل، در داخل امریکا محبوبیت ترامپ به شدت افول پیدا کرده و جریان رقیب او نه تنها مخالف تصمیم خطرناک وی برای حمله به ایران و شروع جنگ نامحدود هستند، بلکه تصمیم او برای حمله به ونزوئلا را نیز تحمیل هزینه به امریکا می‌دانند.

همان اقدامی که گرچه بدون درگیری و تلفاتی برای امریکایی‌ها، اما اعتماد به نفسی کاذب برای ترامپ رقم زد که پس از آن به تهدید شرکای اروپایی خود برای واگذاری گرینلند و سپس تهدید ایران و حمله نظامی رو آورد.

فرماندهان امریکا به ترامپ فهماندند که ایران، ونزوئلا نیست و هرگونه اقدام نظامی با واکنش و حملات ایران مواجه شده و ابعاد آن برای امریکا خطرناک و هزینه‌زا خواهد بود. اما وسوسه برآمده از کیش شخصیت بیمار ترامپ از یک سو و وسوسه و مطالبات باند مافیایی حاکم بر تل‌آویو که چاشنی تهدید پرونده جزیره بدنام اپستین برای ترامپ را دارد، از دیگر سو، ظاهراً شرایط اغوای رئیس‌جمهور امریکا برای حرکت به سمت جنگی گسترده و ویرانگر را فراهم آورده است.

اما واکنش قطعی ایران می‌تواند شگفتانه‌ای برای ترامپ و جریان جنگ طلب همراهش رقم بزند که شکست امریکا در سومالی، افغانستان، ویتنام و دریای سرخ به سرعت فراموش شده و جامعه امریکایی با دیدن ردیف‌های پرشمار تابوت سربازان کشته شده امریکایی در منطقه خاورمیانه، راه‌حلی جز تکرار سرنوشت جان اف کندی برای ر‌هایی از کابوس جنگ بر تلفات امریکا با ایران باقی نگذارد.

در جهان امروز، رژه ناو‌های غول پیکر امریکایی هیچ وحشتی تولید نمی‌کند، اما غرق شدن آنها در جنگ قطعاً برای جامعه امریکایی تولید وحشت و کابوسی عظیم خواهد کرد که می‌تواند سرنوشت ترامپ را در عرصه قدرت برای همیشه تعیین کند.