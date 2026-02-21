جوان آنلاین: به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی در ابتدای جلسه با اشاره به رسمیت یافتن دادگاه گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات اشکان مالکی فرزند علی‌حیدر، مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم، آرمان معرفتی فرزند محمدصالح با حضور مستشار، وکلا، نماینده دادستان و برخی از مرتبطان پرونده آغاز می‌شود.

در ادامه جلسه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه، کیفرخواست متهمان را قرائت و روند شکل‌گیری اقدامات مجرمانه آنان را تشریح کرد. نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست صادره در خصوص متهم ردیف اول اشکان مالکی فرزند علی‌حیدر و متهم ردیف دوم مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم گفت: این افراد متهم هستند به اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دول و گروه‌های متخاصم برخلاف امنیت کشور با قابلیت کشتار، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ایجاد رعب و وحشت از طریق تخریب مسجد، تحریق موتورسیکلت‌های داخل مسجد، تخریب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی، مسدود کردن خیابان و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در آشوب‌های دی‌ماه سال ۱۴۰۴.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم آرمان معرفتی فرزند محمدصالح گفت: وی متهم است به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از طریق حضور در آشوب‌های دی‌ماه ۱۴۰۴.

اما در ادامه جلسه دادگاه، قاضی به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهامات وی را به مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و امریکا و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آنها که منتهی به رعب و وحشت و ناامن کردن جامعه شده است، ورود به اماکن مقدس مذهبی به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و عمومی و خصوصی از جمله مسجد جعفری، حوزه علمیه امام هادی (ع) و سه دستگاه موتورسیکلت، تابلو‌های راهنمایی و رانندگی، به قصد مقابله با حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ و وضعیت‌های امنیتی و مشارکت در خسارت وارده به مسجد و حوزه حداقل به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان، تغییر داد. نماینده دادستان گفت: دادستانی تهران انتساب اتهامات فوق به متهمان را محرز دانسته است و با استناد به مواد ۱۶ و ۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۰ از قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و ماده یک از قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، درخواست صدور حکم بر محکومیت متهمان را دارد.

در ادامه، به دستور قاضی تصاویر و فیلم‌های مستند از شب حادثه (۱۹ دی‌ماه) در دادگاه پخش شد. سپس نماینده هیئت امنای مسجد جعفری به جایگاه دعوت شد. وی با اشاره به جزئیات حادثه گفت: اغتشاشگران در شب ۱۹ دی‌ماه وارد مسجد شده و موتور خادم، قرآن‌ها و ادعیه را آتش زدند و شبستان زنانه و مردانه کاملاً آتش گرفت. به گفته یکی از متولیان مسجد، مسجد جعفری ۶۰ سال قبل توسط بانویی وقف شد و بعد از انقلاب نیز در کنارش حوزه علمیه تأسیس شد.

مسئولان حوزه امام هادی (ع) که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شده بود نیز مطالب خود را در دادگاه مطرح کردند. مدیر حوزه علمیه امام هادی (ع) گفت: خسارت سنگینی به مسجد جعفری و حوزه علمیه وارد شده که متأسفانه بر فعالیت‌های علمی، دینی و فرهنگی ما تأثیرگذار خواهد بود.

در جلسه دادگاه، متهمان با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام، دفاعیات خود را مطرح کرده و به سؤالات قاضی پاسخ دادند. متهم اشکان مالکی با اشاره به حضور خود در اغتشاشات و محل آتش زدن مسجد گفت: شب ۱۹ دی، دو موتور هم داخل مسجد بود که آنها را آتش زدم.

زن ناشناسی که مواد آتش‌زا به متهم داد

در جریان جلسه دادگاه نماینده دادستان در قرائت بخشی از کیفرخواست که مربوط به اقرار‌ها و اظهارات متهم اشکان مالکی بود، به موضوع حضور یک زن ناشناس در محل آتش زدن مسجد جعفری اشاره کرد و گفت: متهم مالکی درباره چگونگی آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه مدعی شده است، در شب حادثه یک خانم لاغر اندام پالتو قهوه‌ای به ما ماده آتش‌زا داد و گفت بروید و مسجد را آتش بزنید. بعد از گرفتن ماده آتش‌زا به مسجد آمدیم. قاضی در رابطه با این موضوع از متهم پرسید: در بسته چه بود؟ آیا آن خانم را از قبل می‌شناختید؟ متهم مدعی شد: خیر او را نمی‌شناختیم. با مهرداد صحبت می‌کردیم و در حال بازگشت بودیم که خانمی ما را صدا زد و یک نایلون مشکی را به ما داد. کمی جلوتر نایلون را باز کردیم، در آن ماده آتش‌زا بود. متهم اضافه کرد: من موتور داخل مسجد را آتش زدم.

سپس کارشناس رسمی دادگستری در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی درباره میزان خسارات وارد شده به مسجد و حوزه علمیه گفت: طبق کارشناسی صورت گرفته حدود ۵۰ میلیارد تومان خسارت برآورد شده است. وی گفت: اگر بنای مسجد و حوزه نیاز به تخریب و نوسازی کامل داشته باشد، هزینه آن ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در حال بررسی‌های نهایی میزان خسارات هستیم.

مسجد را آتش زدم و اکنون پشیمانم

سپس مهرداد محمدی‌نیا فرزند محرم با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و تفهیم اتهام شد. متهم در دفاعیات خود حضور در اغتشاشات و در محل مسجد را پذیرفت. وی همچنین نسبت به اقدامات خود اعلام پشیمانی کرد و گفت: توبه می‌کنم و از کارم پشیمانم و واقعاً شرمنده هستم.

آرمان معرفتی فرزند محمدصالح به عنوان سومین متهم نیز به دفاع از خود پرداخت. متهم مدعی شد: روز جمعه ساعت ۸ به همراه چهار نفر دیگر بیرون آمدم تا سیگار بخرم و گوشی تلفنم همراهم بود. بالاتر از مسجد دو سطل زباله بود، آنها را جلوی مسجد آوردم و از این کارم پشیمان هستم. قاضی از او پرسید: چرا مسجد را آتش زدید؟ متهم مدعی شد: من مسجد را آتش نزدم. من تنها دو سطل زباله را آوردم و اصلاً کار دیگری نکردم. قاضی گفت: شما سابقه کیفری هم دارید؟ پاسخ داد: قبلاً حبس به‌خاطر سرقت طلا از خانه مردم داشتم که محکومیتم تمام شد. پس از پایان اظهارات متهمان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

به گفته معاون انتظامی وزیر کشور، در ایام اغتشاشات بیش از۳۰۰ مسجد و هزاران جلد قرآن و نهج البلاغه را تروریست‌ها آتش زدند و تعداد قابل توجهی کتابخانه و ده‌ها هزار جلد کتاب در آتش سوخت. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور افزود: آنها به مدارس، حسینیه و اماکن متبرکه مثل امامزاده سبز قبا در دزفول و امامزاده حسن تهران و همچنین بیش از ۹۰ حوزه علمیه هم تعرض کرده و با این اقدامات اعتقادات مردم را هدف قرار دادند.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه نیز چند روز پیش در گفت و گویی تفصیلی با اشاره به نقش مستقیم ۱۰ سرویس جاسوسی در فتنه دی ماه گفت: حمله به حدود ۳۵۰ مسجد، ۲۰ حسینیه و مصلی، ۹۰ حوزه علمیه، ۶۰ دفتر امام جمعه و مراجع تقلید گوشه‌ای از رفتار ضد دین آشوبگران به شمار می‌رود. در کنار این موارد، آتش زدن و تخریب مغازه‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مراکز درمانی و... نشان می‌دهد که دشمن با به‌کارگیری آشوبگران نوداعشی، در پی تسویه حساب و انتقام از مردم عزیز ایران اسلامی بود.