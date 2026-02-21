هند به دنبال همکاری ۱۰ میلیارد دلاری با اسرائیل

جوان آنلاین: نخست وزیر هند در جریان سفر خود به (فلسطین اشغالی) قصد دارد قرارداد همکاری نظامی ۱۰ میلیارد دلاری با اسرائیل امضا کند.

به گزارش تسنیم، پایگاه خبری عبری زبان وای نت در گزارشی نوشت که پیش بینی می‌شود مودی نخست وزیر هند، در جریان سفر خود به (فلسطین اشغالی) قرارداده‌هایی برای گسترش همکاری نظامی با تل آویو امضا کند.

به نوشته این رسانه منابع اسرائیلی هم تاکید کردند با این همکاری موافقت کرده و در چارچوب قرار است سامانه‌های پدافند لیزری هم در اختیار هند قرار بگیرد.

در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که اسرائیل آماده استقبال از نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در هفته آینده می‌شود، که ممکن است به دلیل اختلاف مداوم بین ائتلاف و مخالفان، در کنست (پارلمان) تقریباً خالی حاضر شود، گزارش‌های منابع رسانه‌ای هندی حاکی از آن است که مودی قصد دارد همکاری نظامی بین دو طرف را گسترش دهد و همچنین سیستم‌های پدافندی کشورش را توسعه دهد.

به گزارش هندوستان تایمز، هند قصد دارد پیشنهاد توسعه مشترک سیستم‌های پدافند موشکی بالستیک، رهگیر‌های لیزری و حتی موشک‌های دفاعی دوربرد را ارائه دهد.

انتظار می‌رود مودی چهارشنبه ۲۵ فوریه، وارد (فلسطین اشغالی) شود، جایی که جلسه رسمی کابینه به افتخار او برگزار خواهد شد. با این حال، پس از آنکه یاریو لوین، وزیر دادگستری، دعوت اسحاق آمیت، رئیس دیوان عالی را برای شرکت در مراسم رد کرد، مخالفان تهدید کردند که این جلسه را تحریم خواهند کرد، که بدون شک منجر به یک رسوایی دیپلماتیک خواهد شد.

در همین حال، هند این سفر دو روزه را فرصتی استراتژیک قلمداد کرده است.

هند و اسرائیل پیش از این یادداشت تفاهمی برای همکاری امنیتی امضا کرده‌اند که راه را برای قراردادی که تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال‌های آینده هزینه داشته باشد، هموار می‌کند. رسانه‌های هندی ادعا می‌کنند که تل آویو پیش از این موافقت کرده است که جدیدترین فناوری‌های دفاعی خود را با دهلی نو به اشتراک بگذارد، از جمله یک سیستم رهگیر لیزری که سپتامبر گذشته در اسرائیل راه‌اندازی شد را در اختیار هند قرار دهد!

به گفته این رسانه‌ها، زمینه برای گسترش همکاری‌ها در جریان سفر راجنات سینگ، وزیر دفاع هند، به اسرائیل در نوامبر ۲۰۱۵ فراهم شد، زمانی که یک یادداشت تفاهم به امضا رسید.

گفتنی است رژیم صهیونیستی بعد از شکست سامانه‌های پدافندی چند لایه اش در مقابل موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی در جنگ ۱۲ روزه و به پایان رسیدن ذخایر موشک‌های پدافندی اش به فکر استفاده از سامانه لیزری افتاده است که هنوز در کاربردی بودن آن شک و تردید‌هایی در میان کارشناسان نظامی صهیونیست وجود دارد.