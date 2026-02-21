کد خبر: 1345736
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

حزب‌الله: حملات صهیونیست‌ها به بقاع و جنوب لبنان نباید عادی شود

حزب‌الله: حملات صهیونیست‌ها به بقاع و جنوب لبنان نباید عادی شود در حمله شبانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در بقاع دست‌کم ۱۰ لبنانی شهید و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند.
جوان آنلاین:‌ در پی تعرض رژیم صهیونیستی به بقاع که شماری شهید و زخمی بر جای گذاشت، یکی از نمایندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان با انتقاد شدید از تداوم جنایات صهیونیست‌ها، هشدار داد که دولت باید رویکرد قاطعی علیه اقداماتی از این دست نشان دهد و حملات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان اعم از بقاع و حملات شبانه به جنوب این کشور نباید به امری عادی و تکراری تبدیل شود. 
 
در حمله شبانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف در بقاع دست‌کم ۱۰ لبنانی شهید و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند. یک منبع امنیتی لبنانی دیروز در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره اعلام کرد که یک مسئول نظامی حزب‌الله نیز در میان شهدای این حملات قرار دارد. حزب‌الله شهادت شش تن از نیرو‌های خود را در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به این منطقه اعلام کرده است. ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان ضمن محکوم کردن حملات اخیر، تأکید کرد که تداوم این تجاوزات، اقدامی خصمانه آشکار برای شکست تلاش‌های دیپلماتیک بیروت محسوب می‌شود. ژوزف عون همچنین تصریح کرد: «این حملات به‌مثابه نقض حاکمیت لبنان و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است.» وی در ادامه افزود: «این حملات انکار عزم و اراده جامعه بین‌المللی و به‌ویژه قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که به پایبندی کامل به قطعنامه ۱۷۰۱ فراخوان می‌دهند را منعکس می‌کند.» اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به ادامه نقض‌های فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴، مسئولیت مستقیم ضامنان آتش بش، امریکا و فرانسه، را در جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد و بر ضرورت اقدام فوری سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان برای ایفای مسئولیت‌های قانونی خود جهت توقف تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی تأکید کرد. رامی ابو حمدان، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در واکنش به حملات اخیر به روستا‌ها و شهر‌های منطقه بقاع که به شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان انجامید، این رویداد را «جنایتی تازه» توصیف کرد. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دستان خبیث اسرائیلی مرتکب جنایتی جدید شدند و غیرنظامیان را در زمان افطار و در میان خانه‌های امن در عمق خاک لبنان هدف قرار دادند؛ اقدامی که از نظر ما مسبوق به سابقه بوده و بیانگر رویکرد همیشگی آنها است.» ابوحمدان افزود: «سخن امروز ما متوجه طرفی است که به باور ما تنها زبان قدرت را می‌فهمد، اما در عین حال خطاب این موضع‌گیری به دولت لبنان است؛ دولتی که خود را مسئول امنیت شهروندان، صیانت از حاکمیت و حفاظت از تمامیت ارضی کشور می‌داند.» این نماینده پارلمان با تأکید بر اینکه بیانیه‌های محکومیت و ابراز تأسف دیگر کارایی ندارد، تصریح کرد: «خون شهروندان لبنانی کالایی ارزان نیست و دولت باید رویکردی اساسی و متفاوت در دفاع از کشور اتخاذ کند.» وی خاطرنشان کرد که نباید آنچه در بقاع و همچنین حملات شبانه در جنوب لبنان رخ می‌دهد، امری عادی و تکراری تلقی شود. او همچنین پیشنهاد کرد دست‌کم نشست‌های کمیته موسوم به «مکانیسم» تا زمان توقف حملات تعلیق شود تا این اقدام به آزمونی برای کارآمدی این کمیته و حامیان آن بدل شود. ابوحمدان با تأکید بر ضرورت اقدام سریع و مؤثر دولت، خواستار پذیرش مسئولیت کامل دولت و نهاد‌های رسمی شد و هشدار داد که ادامه سیاست‌های مبتنی بر مماشات و انفعال، تنها به افزایش تهدید‌ها علیه امنیت لبنان و شهروندان آن منجر خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به وضعیت مجروحان و خانواده‌های آسیب‌دیده، گفت: «مردم ما با وجود زخم‌ها و خون و فداکاری‌ها، همچنان بر ایستادگی و پایبندی به مسیر مقاومت و پایداری تأکید دارند.» ابوحمدان همچنین اظهار کرد که دشمن باید بداند تداوم این اقدامات، جایگاه آن را در افکار عمومی بیش از پیش تثبیت خواهد کرد و نتیجه نهایی به سود کسانی خواهد بود که از حقوق خود دفاع می‌کنند.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: حزب الله ، رژیم صهیونیستی ، لبنان
