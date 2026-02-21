کد خبر: 1345733
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
هادی محمدی 

پاسخ به عربده‌های ترامپ 

تحلیل رفتاری ترامپ از دو زاویه شخصی و حقوقی، یک مفهوم واحد را منعکس می‌کند و آن این است که نیاز دارد خودش را و امریکا را چندده‌برابر قدرتمندتر از آنچه هست نشان دهد. زبان بدن ترامپ و فرزندش نیز بر این عقده خود‌بزرگ‌بینی تأکید می‌کند. اگرچه امریکای امروز هم نیازمند این خود بزرگ بینی است، ولی رفتار ناشیانه ترامپ آسیب‌پذیری شخصی و جایگاه حقوقی‌اش را نیز افزایش می‌دهد. ترامپ در استراتژی امنیت ملی و نظامی خود تأکید داشت که با تکیه بر «قدرت و زور»، صلح‌سازی می‌کند، که منظورش این است که هژمونی از دست رفته امریکا را مجدداً احیا می‌کند. ترامپ می‌داند که قدرت نظامی امریکا با همه بزرگی‌اش، محدودیت داشته و آسیب‌پذیر است و مشکل اصلی آن نیز فرسودگی این قدرت نظامی و حتی فرسودگی در دیگر عرصه‌هاست. آنهایی که متن مصاحبه و سخنرانی برای ترامپ تنظیم می‌کنند، هنوز در تفکرات جنگ سردی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی قرن گذشته به‌سر می‌برند. هنوز فکر می‌کنند وقتی ناو هواپیمابر امریکا و ناوگروه آنها حرکت کنند، چند دولت در آن سوی جهان سرنگون می‌شوند. 
واقعیت تلخ برای ترامپ و تیم حکومتی‌اش این است که وقتی ناو‌ها و هواپیماهایش را در یک لجستیک بسیار سنگین به منطقه غرب آسیا می‌آورد، از یک سو دوستانش را نگران‌تر می‌کند و از سوی دیگر، فقط به تعداد اهداف مشروع موشک‌ها و پهپاد‌های ایران در منطقه می‌افزاید و همان‌گونه که یک خبرنگار بی‌بی‌سی توئیت کرده، با لشکرکشی و جنگ ترامپ با ایران، احتمال سرنگونی نظام سیاسی ترامپ را بیشتر از ایران می‌داند. 
مقام معظم رهبری با بیان و تلویح سلاحی که می‌تواند ناو هواپیمابر ترامپ را غرق کند، جنگ روانی ترامپ را لگدمال کرد. ترامپ، چون ابزار دیگری در اختیار ندارد، در چند روز گذشته اخبار انتقال تعداد زیادی هواپیمای جنگی و سوخت رسان و ناو‌های جنگی و... را افزایش داده ولی با اینکه سعی دارد فضای مذاکره با ایران را در طیفی فراتر از مباحث هسته‌ای نشان دهد، تمامی نشانه‌ها حاکی است که ویتکاف و کوشنر، حتی غنی‌سازی صفر را هم درخواست نکرده‌اند و منتظر پیش‌نویس توافق نهایی در پرونده هسته‌ای می‌باشند. محتوای مصاحبه رسانه‌ای ترامپ نیز که در حاشیه بحث شورای صلح بیان کرد، نشان می‌دهد جرئت خط و نشان‌های قبلی را هم ندارد و فقط می‌خواهد توافق کند. آوردن تمامی ارتش امریکا هم به منطقه، هیچ تأثیری بر محتوای توافق یا اراده طرف ایرانی نخواهد داشت، خصوصاً اینکه اغلب تجهیزات نظامی امریکایی نیازمند تعمیر و نگهداری و صیانت هستند و بالا بردن ریسک برای افراد و ادوات نظامی، شانس بهبود نتایج مذاکراتی یا ارعاب‌سازی در بر نخواهد داشت. 
وقتی مهلت ۱۰ روزه ترامپ، دو روز بعد به ۱۵روز افزایش می‌یابد، معنای روشنی دارد، خصوصاً اینکه این فضای لشکرکشی امریکایی، صهیونی را در حالت شوک روانی قرار داده و هر لحظه منتظر اصابت موشک و پهپاد‌های ایرانی هستند یا در کابوس موشک‌های حزب‌الله به سر می‌برند. این فضای روانی لشکرکشی، کشور‌های منطقه را که میزبان نظامیان امریکایی هستند هم در فشار روانی فرو برده است و حتی با اینکه فضای مذاکراتی مثبت ارزیابی می‌شود، قیمت نفت و طلا رشد کرده که دلیل اثرگذاری این فضای روانی بر شاخص‌های اقتصادی در منطقه و جهان است. 
شاید بهترین گزینه برای ترامپ و عربده‌هایی که ناچار است از خود نشان دهد، این است که خود را از وضعیت سیلی خوردن و ناتوان شدن برای برپای ایستادن خارج کند تا مذاکرات با عراقچی و پیش‌نویس متن توافق طی روز‌های آینده بین دو طرف تبادل شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار