\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u00ab\u062a\u0631\u0648\u062b \u0633\u0648\u0634\u0627\u0644\u00bb \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062a\u0639\u0631\u0641\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u06f1\u06f0\u066a \u0628\u0647 \u06f1\u06f5\u066a \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n