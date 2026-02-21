جوان آنلاین: ایووت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس که به واشنگتن سفر کرده است، امروز (شنبه) با انتشار پیامی در ایکس نوشت: خوشحالم که برای گفتوگو با مارکو روبیو در واشنگتن حضور دارم. ما درباره اوکراین، غزه، ایران و تلاشهای مشترک برای دستیابی به آتشبس بشردوستانه در سودان گفتوگو کردیم.
به گزارش ایرنا، وی افزود که در این دیدار همچنین بر اهمیت همکاری فیمابین در حوزه مواد معدنی حیاتی تأکید شد.
کوپر در سایه اختلاف نظر دو طرف درباره جزایر چاگوس و پایگاه دیگو گارسیا و همچنین مخالفت لندن با استفاده آمریکا از پایگاههای این کشور در سناریوی تجاوز احتمالی علیه ایران، ادعا کرد: شراکت میان انگلیس و آمریکا برای امنیت و رفاه ما حیاتی است.
این دیدار درحالی انجام شد که گزارشها از پیشرفت روند مذاکرات هستهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا حکایت دارد. در جریان دور اخیر که ۲۸ بهمنماه در ژنو برگزار شد، ایران و ایالات متحده بر سر «اصول راهنما» به موافقت کلی رسیدند و روند نزدیک کردن مواضع برای کار روی متنهای یک توافق احتمالی وارد مرحله تازهای شده است.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان دور دوم مذاکرات هستهای گفت که در این نشست «ایدههای مختلفی مطرح شد و به صورت جدی مورد بحث قرار گرفت» و در نهایت «بر سر یک سری اصول راهنما توانستیم یک موافقت کلی پیدا کنیم». وی افزود که مسیر گفتوگوها از این پس بر پایه همین اصول دنبال و طرفها وارد متن یک توافق احتمالی خواهند شد.
کوپر پیش از عزیمت به آمریکا گفته بود که لندن از روند مذاکرات هستهای حمایت میکند. او همچنین در آستانه ملاقات با همتای آمریکایی خود بر اولویت دادن به مسیر دیپلماسی در موضوع هستهای ایران تاکید کرد و گفت که واشنگتن باید به جای تنش نظامی، با ایران مذاکره کند.