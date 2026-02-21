معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: می‌توان بودجه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را در اختیار دانشکده‌های علوم اجتماعی قرار داد، مشروط بر اینکه این مراکز راهکار‌های عملی و اثربخش برای کاهش مشکلاتی مانند اعتیاد، خشونت و آسیب‌های اجتماعی ارائه دهند.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست هیئت امنای دانشگاه رازی کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت تحول در کارکرد دانشگاه‌ها، خواستار حرکت این مراکز علمی به سمت حل مسائل واقعی جامعه، توسعه پایدار و ایجاد درآمد بر پایه عملکرد شد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌ها و شاخص‌های حوزه سلامت در برخی مناطق، اظهار داشت: با وجود برخورداری از فضا‌های گسترده دانشگاهی، در برخی شاخص‌ها از جمله نسبت پزشک به جمعیت، وضعیت مطلوبی وجود ندارد. این مسئله نشان می‌دهد توسعه فیزیکی بدون توجه به کارکرد و اثربخشی، نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به مفهوم «دانشگاه نسل چهارم» افزود: دانشگاه‌ها باید علم و پژوهش خود را در مسیر توسعه پایدار و حل مسائل واقعی کشور به کار گیرند. تولید مقاله به تنهایی کافی نیست و پژوهش زمانی ارزشمند است که بتواند مشکلات جامعه را برطرف کند.

وی یکی از پیشنهاد‌های مهم در این زمینه را اصلاح نظام پرداخت در دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: پرداخت‌ها باید مبتنی بر عملکرد باشد تا اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای حل مسائل واقعی و تولید ارزش افزوده انگیزه بیشتری داشته باشند. در صورت نیاز، اصلاحات قانونی لازم نیز باید انجام شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت حرکت دانشگاه‌ها به سمت تولید ثروت از طریق فعالیت‌های علمی و کاربردی تأکید کرد و افزود: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، دانشگاه‌ها از طریق مشارکت در پروژه‌های کشاورزی، صنعتی و فناوری، علاوه بر حل مسائل جامعه، به درآمدزایی نیز دست یافته‌اند و بخشی از این درآمد به دانشگاه بازمی‌گردد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و دامپروری، پیشنهاد تشکیل تعاونی‌های تخصصی با مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان را مطرح کرد و گفت: می‌توان با واگذاری زمین و امکانات به این تعاونی‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های عملی، افزایش بهره‌وری و آموزش کاربردی دانشجویان را فراهم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: می‌توان بودجه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را در اختیار دانشکده‌های علوم اجتماعی قرار داد، مشروط بر اینکه این مراکز راهکار‌های عملی و اثربخش برای کاهش مشکلاتی مانند اعتیاد، خشونت و آسیب‌های اجتماعی ارائه دهند.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه مدیریت منابع آب نیز گفت: موضوع مدیریت آب به دانشگاه‌ها واگذار شده است تا با انجام پژوهش‌های کاربردی، راهکار‌های علمی برای بهبود بهره‌وری و مدیریت منابع ارائه دهند.

در پایان، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر آمادگی دولت برای حمایت از طرح‌های تحول‌آفرین دانشگاهی تأکید کرد و خواستار ارائه پیشنهاد‌های عملی برای اصلاح ساختارها، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و افزایش نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور شد.