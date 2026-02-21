جوان آنلاین: رزمایش اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تنگه هرمز بازتاب قابل توجهی در رسانههای بینالمللی داشت به طوریکه خبرگزاری آناتولی نوشت که سپاه ایران برای نخستینبار موشک پدافند هوایی «صیاد–۳» را در جریان رزمایش «کنترل هوشمند» در تنگه هرمز آزمایش کرده است.
به گزارش تسنیم، خبرنگار آناتولی در این خصوص گزارش کرد: نیروی دریایی سپاه روز شنبه ویدئویی منتشر کرد که در آن شلیک نسخه دریایی سامانه پدافند هوایی صیاد–۳، موسوم به صیاد–۳G، از شناور «شهید صیاد شیرازی» دیده میشود.
موشک صیاد–۳ G دارای قابلیت پرتاب عمودی است و برد آن حدود ۱۵۰ کیلومتر اعلام شده است. مقامهای ایرانی میگویند این سامانه امکان ایجاد یک چتر پدافند هوایی منطقهای برای شناورهای کلاس «شهید سلیمانی» را فراهم میکند.
ایران نخستینبار موشک پدافند هوایی دوربرد صیاد–۳ را در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶ آزمایش کرده بود. نسخه زمینی این موشک دارای برد ۱۲۰ کیلومتر، طول ۶ متر و وزن ۹۰۰ کیلوگرم است. رزمایش «کنترل هوشمند» در تنگه هرمز از ۱۶ فوریه آغاز شد و سه روز ادامه داشت.
وبگاه اماراتی «نشنال» نیز نوشت: ایران توانمندی جدید موشکی دریایی خود را در تنگه هرمز رونمایی کرد.