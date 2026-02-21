واکنش دبیرکل اتحادیه عرب به اظهارات جنجالی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی

جوان آنلاین: به نقل از الاهرام، احمد ابوالغیط، دبیر کل اتحادیه عرب به اظهارات جنجالی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی واکنش نشان داد و این اظهارات را خطرناک دانست و آن را محکوم کرد.
به گزارش مهر، وی این اظهارات را خارج از چارچوب حقوق بینالملل و اصول دیپلماسی دانست و تاکید کرد: چنین مواضعی به کاهش تنشها کمک نمیکند و درک درستی از پیچیدگیهای منطقه ارائه نمیدهد.
ابوالغیط افزود: خاورمیانه در مرحلهای حساس قرار دارد و به مواضعی مسئولانه نیاز دارد، نه اظهاراتی که احساسات دینی و ملی را تحریک کند.
گفتنی است که مایک هاکبی، سفیر آمریکا در تلآویو، در مصاحبهای با «تاکر کارلسون»، مجری مشهور آمریکایی، سخنان بیسابقهای را درباره قلمرو این رژیم جعلی مطرح کرد.
در این مصاحبه، هنگامی که از هاکبی سؤال شد که آیا اسرائیل بر اساس آموزههای تورات، حق تسلط بر تمام مناطق میان رود نیل تا فرات را دارد؟
وی در پاسخی کوتاه و جنجالی گفت: اگر آنها همه این مناطق را بگیرند، اتفاق خوبی خواهد بود.