مهاجمان مسلح ۳۸ نفر را در نیجریه کشتند

جوان آنلاین: به نقل از دیلی صباح، پلیس و مقامات محلی نیجریه امروز شنبه اعلام کردند که در حمله شبانه مهاجمان مسلح به روستایی در ایالت زامفارا در شمال غربی این کشور حداقل ۳۸ نفر کشته شدند.
به گزارش مهر، ایالت زامفارا، مانند بسیاری از ایالتهای شمالی این کشور با ناامنی از منابع مختلف، از جمله باندهای مسلح محلی که راهزن نامیده میشوند و روستاها را غارت و ساکنان را میربایند، مواجه است، به طوری که گروههایی در شمال غربی نفوذ خود را به سمت جنوب گسترش میدهند.
سخنگوی پلیس زامفارا در این ارتباط گفت: حمله در روستای دورافتادهای که مسیرهای دسترسی کمی داشت، رخ داد. در حال حاضر، وضعیت عادی در منطقه برقرار شده است.
باندهای مسلح در جنگلهای ایالتهای زامفارا، کاتسینا، کادونا، سوکوتو، کبی و نیجر مستقر هستند و از آنجا به روستاها حمله میکنند.
ارتش نیجریه چندین سال است که برای مبارزه با این گروه ها، استقرار خود در منطقه را افزایش داده است، اما خشونت همچنان ادامه دارد.