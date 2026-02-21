خودکشی پس از قتل حسابدار

جوان آنلاین: دقایقی مانده به ساعت ۵ عصر روز جمعه اول اسفندماه، صدای شلیک دو تیر در یکی از خیابانهای مرکزی پایتخت، رهگذران را درجا میخکوب کرد و ساکنان محل را سراسیمه از خانههایشان بیرون کشاند.
کشف ۲ جسد مقابل ساختمان مسکونی
رهگذران و اهالی محل در نخستین لحظات با صحنهای هولناک روبهرو شدند. زن جوانی با کولهپشتیاش مقابل در یک ساختمان مسکونی، غرق در خون روی زمین افتاده بود. چند متر آنطرفتر نیز مردی میانسال روی آسفالت خیابان نقش بر زمین شده و خون اطرافش را فرا گرفته بود.
در حالی که حاضران از دیدن این صحنه شوکه شده بودند، دقایقی بعد و با تماس شهروندان، تیمی از مأموران پلیس و اورژانس در محل حاضر شدند. پزشک اورژانس پس از بررسی اولیه اعلام کرد هر دو مجروح بر اثر اصابت گلوله به سر در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادهاند.
ورود بازپرس ویژه قتل به صحنه
با اعلام خبر مرگ زن و مرد، قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران به همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات تخصصی آغاز شد.
فرضیه قتل و خودکشی
بررسیهای اولیه و کشف یک قبضه کلت کمری در دست مرد میانسال نشان داد وی ابتدا زن جوان را هدف گلوله قرار داده و سپس با همان سلاح، گلولهای به شقیقه خود شلیک کرده است. اظهارات شاهدان عینی نیز این فرضیه را تأیید میکرد. یکی از شاهدان به مأموران گفت: «در حال عبور از خیابان بودم که دیدم مردی میانسال از خودرویش پیاده شد و زن جوانی را که کولهپشتی به همراه داشت به اسم صدا زد. زن جوان با شنیدن نامش برگشت. مشخص بود که او را میشناسد. مرد به زن جوان نزدیک شد و ناگهان با کلت کمری به سمتش شلیک کرد. زن فریاد زد و روی زمین افتاد. چند ثانیه بعد هم مرد اسلحه را روی شقیقهاش گذاشت و شلیک کرد.»
کمین از پیش طراحی شده
بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته نشان میداد مرد میانسال از ساعتی قبل داخل خودروی خود در محل حادثه کمین کرده و منتظر زن جوان بوده است. زن که با توجه به وسایل همراهش مشخص شد از کوهنوردی به خانه بازمیگشت، پس از رسیدن به نزدیکی منزلش با صدای مرد مواجه میشود. در تصاویر دیده میشود آن دو لحظاتی با یکدیگر صحبت میکنند، اما ناگهان مرد اسلحه کمری از جیب کاپشنش بیرون میآورد و به سمت زن شلیک میکند. او پس از تیراندازی، چند قدمی به سمت خودرویش بازمیگردد، سپس مکثی میکند و اسلحه را روی شقیقهاش میگذارد و شلیک میکند.
اختلاف مالی پشت پرده جنایت
در ادامه تحقیقات، هویت زن جوان «میهن» ۴۲ ساله اعلام شد، زنی متأهل و دارای فرزند که جلوی ساختمان محل زندگیاش به قتل رسیده بود. مرد میانسال نیز «بهنام» ۵۲ ساله، متأهل و دارای دو فرزند معرفی شد.
بررسیها نشان داد بهنام مالک یک کارگاه بزرگ کابینتسازی در حوالی تهران بوده و دفتر کاریاش هم در یکی از خیابانهای جنوبی پایتخت قرار داشت. او مدتی قبل میهن را به عنوان حسابدار کارگاه خود استخدام کرده و تمامی امور مالی نیز به عهده او بوده است. گفتههای دوستان و بستگان حاکی از آن بود که میان آن دو مدتی قبل اختلاف مالی ایجاد شده بود. بهنام تصور میکرد حسابدارش در امور مالی به او خیانت کرده است. از سوی دیگر مشخص شد هر دو عضو یک گروه کوهنوردی بوده و بارها همراه این گروه به کوه رفتهاند. بررسیها نشان داد مرد میانسال از برنامه کوهنوردی میهن در روز حادثه اطلاع داشته و به همین دلیل در نزدیکی خانهاش منتظر بازگشت او مانده و پس از رسیدن زن، نقشه خونین خود را اجرا کرده است. خانواده میهن در تحقیقات اعلام کردند اختلاف مالی میان او و کارفرمایش ناچیز بوده و هرگز تصور نمیکردند چنین اختلافی به جنایتی خونین ختم شود.
ادامه تحقیقات قضایی
در پایان، اجساد زن و مرد برای انجام آزمایشهای تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد. مأموران پلیس به دستور بازپرس جنایی، تحقیقات گستردهای را برای روشن شدن زوایای پنهان این حادثه خونین آغاز کردند.