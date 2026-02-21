کد خبر: 1345720
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

خودکشی پس از قتل حسابدار

خودکشی پس از قتل حسابدار صدای دو گلوله در غروب جمعه اول اسفند، یکی از خیابان‌های پایتخت را به صحنه حادثه خونین تبدیل کرد. مردی ۵۲ ساله پس از کمین چند ساعته مقابل خانه حسابدارش، او را هدف گلوله قرار داد و سپس با شلیک به شقیقه خود به زندگی‌اش پایان داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اختلافات مالی، انگیزه این قتل و خودکشی بوده است. 
غلامرضا مسکنی 

جوان آنلاین: دقایقی مانده به ساعت ۵ عصر روز جمعه اول اسفندماه، صدای شلیک دو تیر در یکی از خیابان‌های مرکزی پایتخت، رهگذران را درجا میخکوب کرد و ساکنان محل را سراسیمه از خانه‌هایشان بیرون کشاند. 

کشف ۲ جسد مقابل ساختمان مسکونی

رهگذران و اهالی محل در نخستین لحظات با صحنه‌ای هولناک روبه‌رو شدند. زن جوانی با کوله‌پشتی‌اش مقابل در یک ساختمان مسکونی، غرق در خون روی زمین افتاده بود. چند متر آن‌طرف‌تر نیز مردی میانسال روی آسفالت خیابان نقش بر زمین شده و خون اطرافش را فرا گرفته بود. 

در حالی که حاضران از دیدن این صحنه شوکه شده بودند، دقایقی بعد و با تماس شهروندان، تیمی از مأموران پلیس و اورژانس در محل حاضر شدند. پزشک اورژانس پس از بررسی اولیه اعلام کرد هر دو مجروح بر اثر اصابت گلوله به سر در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده‌اند. 

ورود بازپرس ویژه قتل به صحنه

با اعلام خبر مرگ زن و مرد، قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران به همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات تخصصی آغاز شد. 

فرضیه قتل و خودکشی

بررسی‌های اولیه و کشف یک قبضه کلت کمری در دست مرد میانسال نشان داد وی ابتدا زن جوان را هدف گلوله قرار داده و سپس با همان سلاح، گلوله‌ای به شقیقه خود شلیک کرده است. اظهارات شاهدان عینی نیز این فرضیه را تأیید می‌کرد. یکی از شاهدان به مأموران گفت: «در حال عبور از خیابان بودم که دیدم مردی میانسال از خودرویش پیاده شد و زن جوانی را که کوله‌پشتی به همراه داشت به اسم صدا زد. زن جوان با شنیدن نامش برگشت. مشخص بود که او را می‌شناسد. مرد به زن جوان نزدیک شد و ناگهان با کلت کمری به سمتش شلیک کرد. زن فریاد زد و روی زمین افتاد. چند ثانیه بعد هم مرد اسلحه را روی شقیقه‌اش گذاشت و شلیک کرد.»

کمین از پیش طراحی شده

بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌داد مرد میانسال از ساعتی قبل داخل خودروی خود در محل حادثه کمین کرده و منتظر زن جوان بوده است. زن که با توجه به وسایل همراهش مشخص شد از کوهنوردی به خانه بازمی‌گشت، پس از رسیدن به نزدیکی منزلش با صدای مرد مواجه می‌شود. در تصاویر دیده می‌شود آن دو لحظاتی با یکدیگر صحبت می‌کنند، اما ناگهان مرد اسلحه کمری از جیب کاپشنش بیرون می‌آورد و به سمت زن شلیک می‌کند. او پس از تیراندازی، چند قدمی به سمت خودرویش بازمی‌گردد، سپس مکثی می‌کند و اسلحه را روی شقیقه‌اش می‌گذارد و شلیک می‌کند. 

اختلاف مالی پشت پرده جنایت

در ادامه تحقیقات، هویت زن جوان «میهن» ۴۲ ساله اعلام شد، زنی متأهل و دارای فرزند که جلوی ساختمان محل زندگی‌اش به قتل رسیده بود. مرد میانسال نیز «بهنام» ۵۲ ساله، متأهل و دارای دو فرزند معرفی شد. 

بررسی‌ها نشان داد بهنام مالک یک کارگاه بزرگ کابینت‌سازی در حوالی تهران بوده و دفتر کاری‌اش هم در یکی از خیابان‌های جنوبی پایتخت قرار داشت. او مدتی قبل میهن را به عنوان حسابدار کارگاه خود استخدام کرده و تمامی امور مالی نیز به عهده او بوده است. گفته‌های دوستان و بستگان حاکی از آن بود که میان آن دو مدتی قبل اختلاف مالی ایجاد شده بود. بهنام تصور می‌کرد حسابدارش در امور مالی به او خیانت کرده است. از سوی دیگر مشخص شد هر دو عضو یک گروه کوهنوردی بوده و بار‌ها همراه این گروه به کوه رفته‌اند. بررسی‌ها نشان داد مرد میانسال از برنامه کوهنوردی میهن در روز حادثه اطلاع داشته و به همین دلیل در نزدیکی خانه‌اش منتظر بازگشت او مانده و پس از رسیدن زن، نقشه خونین خود را اجرا کرده است. خانواده میهن در تحقیقات اعلام کردند اختلاف مالی میان او و کارفرمایش ناچیز بوده و هرگز تصور نمی‌کردند چنین اختلافی به جنایتی خونین ختم شود. 

ادامه تحقیقات قضایی

در پایان، اجساد زن و مرد برای انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد. مأموران پلیس به دستور بازپرس جنایی، تحقیقات گسترده‌ای را برای روشن شدن زوایای پنهان این حادثه خونین آغاز کردند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جسد ، قتل ، پلیس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد/ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

الیگارش‌ها در غرب بالاتر از قانون می‌نشینند!

دیگه برای پشیمونی مردم لیبی دیره

اقتصاد به سبک اره برقی خاویر میلی

اعتراف تکان‌دهنده بلاگر مسافرکش به قتل ملیکا + گفت‌وگو با متهم

سیگنال تورم تولیدکننده به سیاستگذاران 

رعایت عدالت در خدمت‌رسانی به جامعه هدف/ تاکید بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد و مردمی سازی با سنجش مستمر شاخصه‌ها

همسر شیخ زکزاکی از نهضت اسلامی نیجریه می‌گوید 

مهاجر افغانستانی قربانی دیکتاتورصفتی اپوزیسیون‌نما‌ها

داریم بروکراسی را از بین می‌بریم

معضل تکدی‌گری در شهر بی‌گدا!

تعیین قبلی نتیجه مذاکره ابلهانه است

این جهان از دست‌رفته تاریک را چه باید نامید؟

تغییر ترکیب اشتغال به سمت بخش غیررسمی

مریخی‌ها در مونیخ!

تبریک به ما به خاطر این رهبر بزرگ 

سه‌گانه نجات ریال

حل معضل چاقی نیازمند عزم ملی 

دلاورانه جنگید مانند نامش

انس با قرآن در ماه رمضان باید همراه با تدبر و عمل باشد 

‌جنگ ۱۲ روزه شبه‌کودتا و مذاکره 

مخالفت سناتور‌های آمریکایی با تهدیدات ترامپ علیه ایران

۵ مرحله ویژه برای کشته‌سازی

نبرد با ایران برای ترامپ درس عبرت خواهد شد

کارمان تمام است

پیام رئیس مجلس به روسای مجالس کشور‌های اسلامی به مناسبت حلول ماه مبارک

قدرت‌نمایی سپاه در حساس‌ترین گذرگاه انرژی جهانی

ترامپ ماهیت واقعی نوبل صلح را فریاد می‌زند!

«خطا‌های سیاستی» مقصر آشفتگی اخیر بازار 

تهاجم و دفاع هوایی دورایستا در دستور کار نهاجا

پیگرد بین‌المللی اقدامات مجازی تروریست‌ها عملی است

جوری صدا کرد انگار هیشکی جرئت انجامش رو نداشت

فلسطین، عشق و مقاومت بر پرده نقره‌ای 

گندم ۴۵ هزار تومانی در راه است؟

هوای پاک قربانی انبوه ترک فعل‌ها 

سفره رمضان زیباترین کانون تقویت محبت میان خویشاوندان است

چین نسبت به «رویارویی» با آمریکا هشدار داد

بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان نزاجا احداث شد

عملیات مشترک حشد الشعبی و ارتش عراق برای پاکسازی صحرای نینوا از عناصر داعش

برگزاری دور دوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در ژنو

اعلام معیار‌های جدید پرداخت یارانه نقدی

با سلاح خطرناک‌تر از ناو به امریکا سیلی می‌زنیم

سیگنال‌های متعارض به‌رغم مذاکرات مثبت

شکل‌گیری مجدد خطر داعش؛ تروریست‌ها در حال بازآرایی صفوف خود در شبکه‌های اجتماعی

آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

۲ راهکار پیش‌روی دولت برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم 

دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول رمضان

این اشباه الرجال فحاش!

تهران روی رگ خواب ترامپ دست می‌گذارد

تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

پیشنهاد سردبیر
مسئولیت مدنی و کیفری ناآرامی‌های اخیر/ چه کسی خسارت اغتشاش را می‌پردازد؟
ادامه تاسیان با میکرودرام‌ها
سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید
«شهید سیدعباس موسوی و بستر‌سازی برای توسعه حزب‌الله لبنان» در آیینه ۴ روایت
گفت‌وگو با مادر محافظ شهید طهرانچی/ شهادت مزد صبوری و روحیه جهادی‌اش بود
ماشاءالله آن را گفتی این را هم بگو!
رفراندوم به‌مثابه کودتا!
تمرین آزادسازی کشتی ربوده شده در رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه
آیین بهره‌برداری طرح‌های گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج
دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۲
بزرگداشت چهلمین روز شهادت جان‌باختگان حوادث دی ماه -۱
وقتی کنشگران اجتماعی از اصلاح خود غافل می‌شوند!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ دلاورانه جنگید مانند نامش
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا مقدم‌فر/ «انسجام ملی» پدافندی است که نباید آسیب ببیند
آخرین اخبار