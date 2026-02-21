مخالفت مجدد جمعیت اسلامی پاکستان با مشارکت در هیئت صلح ترامپ

جوان آنلاین: «حافظ نعیم‌الرحمان»، رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان، حضور «شهباز شریف»، نخست‌وزیر این کشور را در نخستین نشست هیئت صلح ترامپ مورد انتقاد قرار داد و آن را غیرقابل پذیرش خواند.

به گزارش ایرنا، وی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها در لاهور اظهار داشت که نادیده گرفتن سیاست دیرینه پاکستان در قبال فلسطین «در هیچ شرایطی قابل قبول نیست».

نعیم الرحمان تأکید کرد که از زمان «محمد علی جناح»، بنیانگذار پاکستان، سیاست این کشور درباره فلسطین روشن بوده و هرگونه انحراف از آن غیرقابل تحمل خواهد بود.

رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان همچنین با هرگونه طرح برای اعزام نیرو‌های پاکستانی به غزه به عنوان بخشی از «نیروی بین‌المللی تثبیت» تحت برنامه ۲۰ بندی ترامپ مخالفت کرد و گفت این موضوع مربوط به امور داخلی غزه است و باید تنها توسط پلیس و نیرو‌های امنیتی محلی فلسطین مدیریت شود.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات ترامپ درباره خلع سلاح حماس نیز پرسید که چگونه پاکستان می‌تواند مشارکت در چنین چارچوبی را با موضع رسمی خود سازگار کند.

گفتنی است که به گفته فرماندهان آمریکایی، پنج کشور اندونزی، مراکش، قزاقستان، کوزوو و آلبانی متعهد به اعزام نیرو به غزه شده‌اند، اما پاکستان در این فهرست حضور ندارد.